Nieuwe kraakwet leidde al tot 20 ontruimingen in Oost-Vlaanderen sam

19 juni 2018

19u48

Bron: belga 12 In Oost-Vlaanderen zijn 20 kraakpanden ontruimd sinds de nieuwe kraakwet van kracht is. "We hebben steeds gezegd dat we deze wet zeer streng gingen toepassen", zegt parketwoordvoerder An Schoonjans.

Het kraken van een woning was voor 16 november niet strafbaar, tenzij ging om een bewoond pand. Sinds de kraakwet kunnen gerechtelijke en politiediensten sneller ingrijpen, op voorwaarde dat er een klacht wordt ingediend door de eigenaar van het pand.

In 2017 gebeurde dat in Oost-Vlaanderen negen keer, maar in de eerste helft van 2018 al elf keer. Van de in totaal 20 gekraakte panden ging het 15 keer om huizen in Gent. De vijf andere panden lagen in Evergem, Sint-Niklaas, Gavere, Lokeren en Zelzate. Slechts in twee gevallen ging het om een bewoond pand, waarbij de onrechtmatige bewoners onmiddellijk gearresteerd werden.

Gent

In Gent werden eind vorig jaar enkele onbewoonde panden gekraakt. De stad kondigde een actieplan tegen kraken aan en het Oost-Vlaamse parket kon met de nieuwe wet sneller ingrijpen. In 18 gevallen werd sindsdien toch een onbewoond pand gekraakt en grepen de diensten in.

Bij vijf van de panden hebben de krakers bij de tussenkomst van de politie het pand onmiddellijk verlaten. Bij twee gekraakte panden werden de krakers gearresteerd en kon het pand onmiddellijk ontruimd worden. Voor elf gekraakte panden heeft het Oost-Vlaamse parket een bevel tot ontruiming opgemaakt en laten betekenen door de politie. Daartegen werd in drie dossiers in beroep gegaan, maar de vrederechter verklaarde dat verzet telkens ongegrond. Alle panden werden ontruimd.