Nieuwe knieën kosten te veel voor N-VA

Knieprotheses kosten de sociale zekerheid te veel geld. Dat vindt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp, die cijfers opvroeg bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Elk jaar krijgen zowat 20.000 Belgen een nieuwe knie, goed voor een jaarlijkse kost van 200 miljoen euro, berekende Van Camp, die ervoor pleit om de ingreep bij 95-plussers enkel uit te voeren als de patiënt niet dement is en de levenskwaliteit voelbaar verbetert.

De cijfers over het aantal mensen dat elk jaar knieprothese krijgt, dateren eigenlijk al van 2014. "Het recentste jaar waarvoor het kabinet-De Block beweert over cijfers te beschikken", hekelt Van Camp. In dat jaar ondergingen 23.000 mensen zo'n operatie, een stijging van 16 procent in 5 jaar tijd, zegt het N-VA-Kamerlid.

En dat kost te veel, vindt ze. Van Camp berekende de kostprijs op ongeveer 8.000 euro per patiënt, waarvan 7.200 euro terugbetaald wordt. "Jaarlijks kosten 'nieuwe knieën' ons dus een 200 miljoen euro, complicaties niet inbegrepen."

Van Camp komt met een aantal voorstellen om de kostprijs te drukken.

Opvallend: voor de N-VA'ster moet de ingreep bij 95-plussers gekoppeld zijn aan voorwaarden. "Vooral bij mensen op hogere leeftijd worden steeds meer knieprothesen geplaatst, ook bij 95-plussers. Daar zouden criteria aan verbonden mogen zijn: de ingreep moet voor een duidelijke verbetering in levenskwaliteit zorgen en de patiënt mag bijvoorbeeld niet dement zijn", zegt ze.

Bovendien moeten ziekenhuizen die de ingreep maar af en toe uitvoeren, de operaties meer bundelen. "Er zijn ziekenhuizen - vooral in Brussel - die de ingreep minder dan 10 keer per jaar toepassen. Dat centraliseren we beter, om een hogere kwaliteit te bekomen", besluit Van Camp.