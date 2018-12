Nieuwe klimaatmars op 27 januari, morgen ook actie voor federaal parlement LH

17 december 2018

11u21 0 Op zondag 27 januari organiseren klimaatactivisten en milieubewegingen een nieuwe klimaatmars. De organisatoren hopen op even groot succes als tijdens de vorige klimaatmars op 2 december. Toen kwamen zo’n 65.000 manifestanten naar Brussel.

Eerst was de optocht op 12 januari gepland, maar die plannen zijn dus verplaatst. De nieuwe betoging is een antwoord op het neen van België, tijdens een Europese stemming over een nieuwe richtlijn rond energie-efficiëntie. Twee dagen na de mars door Brussel stemde ons land samen met Tsjechië tegen, en die beslissing stuitte meteen op veel onbegrip bij klimaatactivisten.

2.200 aanwezigen

Ook de organisaties Hart Boven Hard en Greenpeace België zijn medeorganisatoren. De actievoerders willen samenkomen voor het kantoor van de premier aan Wetstraat 16. “De Wetstraat mag dan wel een neutrale zone zijn, voor het klimaat bestaan er geen neutrale zones. Wat is een beetje ongehoorzaamheid in vergelijking met wat op het spel staat?”, klinkt het bij de organisatie. 2.200 mensen hebben al aangegeven dat ze aanwezig zouden zijn, nog eens 11.000 mensen zijn ‘geïnteresseerd’.

De klimaatbetoging Claim The Climate bracht op 2 december 65.000 mensen op de been. De organisatoren spraken zelf van 70.000 tot 75.000 deelnemers

Morgen ook actie

Morgenmiddag vindt ook een actie plaats van klimaatactivisten, voor de ingang van het federaal parlement aan de Leuvenseweg. “Afspraak voor een potten- en pannenprotest waarmee we onze kwaadheid zullen laten horen. Breng je spandoeken en potten en pannen mee. Laten we duidelijk zijn voor politici: wij zullen niet opgeven!”, roept het burgercollectief Act For Climate Justice op. In het Facebookevent geven 224 menen aan te zullen gaan, 965 klikten op ‘geïnteresseerd’.