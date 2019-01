Nieuwe kleurenversie van ‘Kuifje in Congo’ verschijnt enkel digitaal: erfgenamen Hergé willen geen “waarschuwing” bij album kg

10 januari 2019

20u09

Bron: Belga 0 Kuifje is vandaag precies 90 jaar. De nv Moulinsart, van de erfgenamen van tekenaar Hergé, heeft dat gevierd met een ingekleurde digitale versie van het tweede avontuur van de jonge reporter, ‘Kuifje in Congo’. Bij uitgeverij Casterman laat men weten dat er dit jaar geen sprake is van een papieren versie, zoals eerder wel het geval was bij de heruitgave van ‘Kuifje in het land van de Sovjets’.

Het album werd ingekleurd in de originele versie uit 1931 en wordt dus digitaal beschikbaar. Zo is het album voortaan ook te lezen op mobiele toestellen, zowel voor Android als iOS. "Tegenwoordig is het eerste contact met de realiteit digitaal", zegt Yves Février, directeur digitale media van Moulinsart. Een papieren versie is niet aan de orde, zegt hij. "De sterren staan op dit ogenblik niet goed, maar we hopen dat het er binnenkort toch nog van komt.”



Uitgeverij Casterman bevestigt dat er voorlopig geen plannen zijn om het ingekleurde album ook op papier uit te geven. "Niet om commerciële redenen", zegt editoriaal directeur Benoît Mouchart. "Van de kleurenversie van 'Kuifje in het land van de Sovjets' werden sinds de uitgifte in januari 2017 tot nog toe 300.000 exemplaren verkocht, een uitzonderlijk cijfer.”

Met of zonder waarschuwing

Volgens Mouchart heeft de beslissing van Casterman te maken met verschillende factoren. Zonder in detail te treden erkende hij dat er een verschil in mening bestaat tussen Moulinsart en Casterman. De uitgeverij is er voorstander van om de ingekleurde versie te voorzien van een begeleidende tekst die waarschuwt voor de context waarin het werk geschreven is. "Een standpunt dat niet gedeeld wordt door erven van Hergé", aldus Mouchart.



Hergé tekende 'Tintin au Congo' in 1930-1931, toen Afrika nog één grote kolonie was van de Europese mogendheden (Frankrijk, België, Groot-Brittannië, Duitsland, ...) en de blanke Europese elite er een zeer paternalistische houding tegenover de in haar ogen minder ontwikkelde zwarte Afrikanen op nahield.



Een dergelijke waarschuwing zou nochtans geapprecieerd worden door de Congolese gemeenschap: "We hebben jaren gewerkt, zonder financiële middelen, om de vooroordelen in dit album weg te werken", klonk het vandaag bij de voorstelling van de evenementen rond 90 jaar Kuifje.