Nieuwe klap voor Belgische vader: "Ontvoerde Rubi moet bij moeder in Peru blijven"

26 januari 2018

12u37

Bron: ATV, Eigen berichtgeving 0 Het ziet er niet naar uit dat Gert Broeckx zijn dochtertje Rubi snel weer in de armen zal kunnen sluiten in ons land. De Peruviaanse moeder nam het kind in 2013 mee naar Peru en vestigde zich bij familie in Ayacucho, in het zuiden van het land. Het hooggerechtshof in Lima heeft nu beslist dat Rubi bij haar moeder moet blijven, meldt ATV.

Gerts dochter was amper drie maanden oud toen haar moeder haar meenam naar Zuid-Amerika. Het duo zou naar België terugkeren, maar toen Gert zijn schoonfamilie in Peru opzocht, werd langzaamaan duidelijk dat de moeder geen plannen koesterde om haar geboorteland en familie achter te laten. Ze wilde daar een leven opbouwen, maar dat zag Gert niet zitten. De man heeft in ons land een bedrijf en wilde zijn dochter hier een beter leven geven.

Al jaren voert de vader een juridische strijd om met zijn kind herenigd te worden. Volgens de Belgische wet krijgt Gert het hoederecht, maar die wetgeving is in Peru niets waard. Gert doet zijn verhaal in de media onder meer om de corruptie bij het Peruviaanse gerecht aan te klagen. Zo is de zus van zijn ex-vriendin rechter in de plaatselijke rechtbank, waardoor volgens de man beschuldigingen aan zijn adres als waarheid worden aangenomen.

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar trok Gert opnieuw naar Peru om zijn dochter te zien. Dat had heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk volgden er toch een aantal ontmoetingen. Het was het mooiste, maar tegelijk meest hartverscheurende kerstcadeau, want voor zijn terugkeer moest de man zijn kind wederom achterlaten. Volgens ATV heeft het hooggerechtshof in Lima onlangs beslist dat het meisje bij haar moeder in Peru moet blijven. Een nieuwe opdoffer voor de vader. Hoe de toekomst voor Gert en zijn dochter er nu uitziet, is nog afwachten.

