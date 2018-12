Nieuwe klachten over seksueel misbruik door paters in internaat in Wezembeek-Oppem bvb

01 december 2018

15u51

Bron: Belga 4 Bij de vzw Mensenrechten in de Kerk zijn deze week nieuwe klachten binnengekomen over seksueel misbruik door paters in een internaat in Wezembeek-Oppem. Dat schrijft De Morgen vandaag en wordt aan Belga bevestigd door Rik Devillé van de vzw en gelijknamige werkgroep.

Het seksueel misbruik vond decennia geleden plaats in het Heilig Hartcollege in Wezembeek-Oppem, faciliteitengemeente in Vlaams-Brabant. "Deze week hebben we drie nieuwe klachten ontvangen", zegt gewezen priester Devillé. "Twee gevallen gaan over paters die al bekend waren voor seksueel misbruik. Een derde klacht gaat over een pater die nog niet in opspraak kwam. Hij werkte in Afrika. Als hij op bezoek kwam, maakte hij als piloot vliegtuigrondjes met kinderen die hij seksueel benaderde. Ze moesten voor de trip eerst afzonderlijk op zijn kamer passeren." De naam van deze pater is nog niet bekend en dat vereist nader onderzoek.

De slachtoffers zijn mensen op leeftijd die als kind misbruikt werden. "Wij delen hen in eerste instantie mee wat de mogelijkheden zijn voor verder gevolg van de klachten. We kunnen hen naar een opvangpunt verwijzen. Maar ze kunnen ook naar politie en parket stappen", stelt Devillé.



Bij de vzw Mensenrechten in de Kerk kwamen eerder vier klachten binnen over seksueel misbruik in dezelfde school. Die feiten zijn allemaal verjaard.