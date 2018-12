Nieuwe jaar start met vier werkende kernreactoren

4 van de 7 Belgische kernreactoren zullen vanaf morgen weer stroom leveren HA

31 december 2018

12u41

Morgen, op 1 januari, zullen zowel kerncentrales Doel 4 als Tihange 3 opnieuw draaien. Dat zegt uitbater Engie Electrabel. Daarmee zullen vier van de zeven Belgische kernreactoren stroom leveren.

Doel 4 werd in december weer heropgestart, na maanden te hebben stilgelegen. Maar na enkele dagen diende de reactor weer te worden stilgelegd. Door een verstopte filter viel een pomp uit. Op 27 december werd Doel 4 alweer heropgestart, maar niet op volle kracht.

"Het verontreinigde water dient geleidelijk aan te worden gezuiverd. Daarom wordt de centrale langzaamaan heropgestart. In de loop van de volgende dagen zal de centrale weer op volle kracht draaien", aldus een woordvoerster van Engie Electrabel.



Tihange 3 zal morgennamiddag weer worden opgestart. De nucleaire waakhond FANC heeft daarvoor toestemming gegeven. Aanvankelijk dacht de uitbater dat Tihange 3 pas in maart weer elektriciteit zou kunnen leveren. In maart 2018 werd de centrale stilgelegd.

Behalve Doel 4 en Tihange 3 zullen ook Doel 3 en Tihange 1 elektriciteit opwekken, of samen vier van de zeven Belgische reactoren.