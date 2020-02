Nieuwe huiszoekingen in dossier rond grootscheepse oplichtingen met voertuigen ttr

11 februari 2020

14u11

Bron: belga 0 In het grote dossier van het federaal parket tegen een criminele organisatie die zich specialiseerde in oplichtingen met voertuigen, worden vandaag een twaalftal huiszoekingen uitgevoerd. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Het grote, centrale dossier is afgesloten en komt binnenkort voor de raadkamer maar een aantal afgesplitste onderzoeken lopen nog steeds, aldus het federaal parket.

speurders van de federale politie hebben vandaag huiszoekingen uitgevoerd in Vlaams-Brabant, Wallonië en de Brusselse regio, onder meer bij garagehouders in Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe. In het grote dossier was er sprake van oplichtingen die de daders in staat stelden tweedehandsvoertuigen aan te kopen, terwijl er in dit afgesplitste dossier sprake zou zijn van oplichtingen om nieuwe voertuigen te kopen.

In het grote, centrale dossier wil het federaal parket bijna tachtig personen vervolgen, die verantwoordelijk worden gehouden voor ongeveer 620 feiten. Daarbij zouden ze meer dan duizend slachtoffers gemaakt hebben en 6,5 miljoen euro hebben buitgemaakt. Bij hun oplichtingspraktijken gingen de daders volgens het openbaar ministerie veelal op dezelfde manier te werk. Ze namen contact op met mensen die hun wagen te koop aanboden, en stelden voor die te kopen.

Verkopers weg

De zogenaamde kopers deden daarbij niet moeilijk over de prijs en betaalden de wagen met een app op hun smartphone, of toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Pas na enkele dagen ontdekten de slachtoffers dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort. De verkopers waren dan al lang verdwenen, en de auto was naar het buitenland verscheept.

Het grote dossier moest gisteren behandeld worden door de Brusselse raadkamer, maar werd daar zonder nieuwe datum uitgesteld. De kamer van inbeschuldigingstelling moet zich nog uitspreken over de bijzondere opsporingsmethoden die in het onderzoek gebruikt zijn.