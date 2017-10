Nieuwe fusiegemeente wordt Dommelpelt, Pelt of Pelten Birger Vandael

Dommepelt, Pelt en Pelten, dat zijn de drie overblijvende mogelijkheden als naam voor de nieuwe fusiegemeente in Noord-Limburg. Vanaf 1 januari 2019 gaan Neerpelt en Overpelt immers samen en daarbij hoort ook een nieuwe gemeentenaam.



Iedereen in de gemeente mocht eerder zijn of haar keuze motiveren. Uit die lijst van koos een volksjury nu drie namen. Die volksjury bestond uit 40 leden en na een middagje discussiëren kwamen ze vanmiddag tot drie overblijvende namen.



Dommelpelt verwijst naar de lokale rivier de Dommel, die door beide gemeenten stroomt. Pelt is een logische keuze en komt nu reeds in beide namen voor, Pelten slaat op de samenvoeging van beide gemeenten.