Nieuwe ferrylijn in Oostende nog niet voor morgen KVDS

21 november 2018

13u12

Bron: Belga 2 Het is nog altijd onduidelijk wanneer er opnieuw een ferryverbinding komt tussen Oostende en Groot-Brittannië. Volgens Bart Tommelein (Open Vld), die straks burgemeester wordt, zijn de onderhandelingen bezig, maar concreet is de komst van de ferry nog niet. "Bovendien willen we de nodige garanties", aldus Tommelein.

Ruim een jaar geleden kondigde het Oostendse stadsbestuur de komst aan van een nieuwe verbinding door het Britse Seabourne Freight. De verbinding zou op 1 maart 2018 opgestart worden, maar die datum werd niet gehaald. 1 maart werd "in de lente", daarna "in de zomer", maar intussen is ze er nog altijd niet.

Veiligheid

"De onderhandelingen gaan verder op alle vlakken. Er wordt vooruitgang gemaakt, maar er zijn nog obstakels weg te werken", geeft burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) mee.





"Ik lees en hoor dat de onderhandelingen vergevorderd zijn, maar ik kan u zeggen dat dit niet het geval is", aldus Tommelein. "Ik word goed op de hoogte gehouden door de burgemeester en de onderhandelingen lopen wel. De nieuwe coalitie is het ferryproject genegen, maar wij willen de nodige garanties, ook rond veiligheid."

Dat laatste is niet onbelangrijk, want als er weer een rechtstreeks verbinding komt vanuit Oostende, bestaat de kans dat de haven en de badstad een aantrekkingspool worden voor transmigranten. "Dat is ook opgenomen in het nieuwe bestuursakkoord. Als het zover komt, willen we een humane aanpak garanderen", aldus Tommelein.

Oostende was voor het faillissement van TransEuropa Ferries een aantrekkingspool voor migranten. Die verdwenen nagenoeg allemaal na 2013, maar het probleem dreigt nu opnieuw op te duiken.