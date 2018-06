Nieuwe ethische code voor Belgische ngo's na Oxfam-schandaal kv

18 juni 2018

16u57

Bron: Belga 0 Bijna alle Belgische ngo's hebben het nieuwe integriteitscharter ondertekend, een initiatief van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo na het schandaal met de Britse tak van Oxfam in Haïti. Dat meldt het kabinet van de Open Vld'er. 76 van de 83 ngo's hebben hun handtekening al gezet, maar tegen ten laatste eind deze maand verwacht het kabinet alle ondertekende charters ontvangen te zullen hebben.

In het nieuwe integriteitscharter staat onder meer dat de organisaties een ethische code moeten uitwerken, maar ook moeten investeren in bewustmaking en opleidingen rond integriteit. Concreet moeten ze onder meer een vertrouwelijk meldpunt installeren waar medewerkers, partners of slachtoffers terechtkunnen met klachten, moeten ze minstens een keer per jaar rapporteren over eventuele integriteitsschendingen en moeten ook in contracten met partners ethische bepalingen komen.

Minister De Croo besliste vorige maand in overleg met de sector om de integriteitsverplichtingen te verstrengen, nadat de Britse tak van Oxfam in opspraak was gekomen door een misbruikschandaal in de nasleep van de zware aardbeving in Haïti in 2010. De Belgische ngo's kregen tot vorige vrijdag om het charter te ondertekenen.

Intussen hebben 76 van de 83 organisaties dat al gedaan, meldt de woordvoerder van De Croo. Een aantal ngo's heeft "omwille van interne processen een kort uitstel gevraagd, en zal in de loop van de komende dagen of ten laatste tegen eind juni een getekende versie opsturen". Het kabinet-De Croo verwacht dat ze uiteindelijk alle 83 zullen tekenen, luidt het. "Er is nog steeds geen organisatie die heeft aangegeven niet te willen tekenen."