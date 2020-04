Nieuwe enquête onderzoekt impact coronavirus op gezondheid Belgen (en je kan deelnemen) KVDS

02 april 2020

13u20 1 Stelt de Belg een doktersbezoek uit door de coronacrisis? Roken we nu meer dan voordien? En in hoeverre heeft de bevolking vertrouwen in de overheid? Het zijn maar enkele van de vragen die een nieuwe enquête van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano beantwoord wil zien. Doel is de impact van het nieuwe coronavirus op de gezondheid van de Belgen in kaart te brengen.

Het gaat onder meer om onze fysieke, geestelijke en sociale gezondheid, maar ook om hoe we de verschillende gezondheidsdiensten gebruiken die we ter beschikking hebben. Daarnaast wil de COVID-19 gezondheidsenquête onder meer achterhalen welke informatiebronnen de bevolking gebruikt en in welke mate de maatregelen rond hygiëne en quarantaine nageleefd worden.

Online

Elke twee weken wordt er een nieuwe vragenlijst online gezet. “Die zal betrekking hebben op specifieke onderwerpen die van belang zijn voor de volksgezondheid”, aldus Sciensano.





De eerste vragenlijst wordt op donderdag 2 april verspreid. “De tweede is voor donderdag 16 april en zal dieper ingaan op de impact van de coronacrisis op onze leefgewoonten”, klinkt het. “Denk maar aan onze voedingsgewoonten, lichaamsbeweging en ons alcohol- en tabaksgebruik.”

Volgens Sciensano is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen deelnemen aan het onderzoek. Wie de online vragenlijst invult, helpt de beleidsmakers in ons land immers om de gevolgen van de crisis beter in te schatten. De resultaten zullen vergeleken worden met de cijfers van de recentste nationale gezondheidsenquête die Sciensano om de vier tot vijf jaar uitvoert en die dateert van 2018.

Deelnemen kan als je ouder bent dan 16 jaar en in België woont. De eerste online vragenlijst is hier te vinden. Je kan ze invullen tot en met 8 april. Dat duurt ongeveer 15 minuten.

