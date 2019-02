Nieuwe doorbraak in Oosterweeldossier: fietstunnel onder Schelde van zes meter breed en gescheiden verkeer op heel de Antwerpse ring TT

06 februari 2019

14u57 0 De organisaties in het Toekomstverbond, dat de Oosterweelverbinding moet uittekenen, hebben een akkoord bereikt over nieuwe aanpassingen aan het tracé dat de Antwerpse ring moet rondmaken. Iedereen is het nu eens over een voorkeursvariant met een nieuwe zes meter brede fietserstunnel onder de Schelde, en volledig gescheiden verkeer op de ring, zodat doorgaand en lokaal verkeer elkaar niet meer kunnen kruisen. De burgerbewegingen Ringland, Ademloos en StRaten Generaal reageren erg tevreden. In 2025 moet de verbinding al klaar zijn.

Het lijkt plots erg snel te gaan voor de Oosterweelverbinding. Jarenlang rolden de betrokken partijen vechten over straat, maar sinds de oprichting van het Toekomstverbond vinden burgerbewegingen en overheden elkaar steeds meer. Nu is er ook een definitief akkoord over de voorkeursvariant afgeklopt, maakten de leden van het Toekomstverbond deze middag bekend op een persconferentie.

Zo komt er een extra fietskoker in de derde Scheldetunnel, die zes meter breed zal zijn. In plaats van twee vluchtkokers aan de buitenzijde van de tunnel komt er één centrale vluchtkoker voor het wegverkeer. Het Oosterweelknooppunt, de verbinding tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal, wordt compacter. De tunnels zelf krijgen dan weer extra rijstroken.

Een belangrijke doorbraak voor de burgerbewegingen is dat de volledige ring op termijn een scheiding tussen doorgaand en lokaal verkeer zal kennen. Dat moet het aantal weefbewegingen en dus het risico op ongevallen op de ring fors naar beneden brengen.

Eerder was al beslist dat het nieuwe tracé een ‘Oosterweel-light' zou worden, met een nieuwe afgeslankte Oosterweeltunnel net ten noorden van de stad voor lokaal verkeer (met dus de nieuwe brede fietstunnel), terwijl het doorgaande vrachtverkeer verder noordwaarts via de A12 door een extra Tijsmanstunnel en een bredere Liefkenshoektunnel zal worden gestuurd.

Onder andere Ringland reageert tevreden. “Het Noordkasteel en de historische silo's worden gered. Het uitgangspunt is dat er minder verkeer zal zijn, en dat dat verkeer gescheiden zal worden over de hele ring. De volledige overkapping komt hiermee in zicht.”