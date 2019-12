Nieuwe defensieminister Philippe Goffin (MR) maakt kennis met legerstaf HLA

04 december 2019

15u53

Bron: Belga 0 Na Steven Vandeput (N-VA), Sander Loones (N-VA) en Didier Reynders (MR) was het deze middag de beurt aan Philippe Goffin (MR) om in het hoofdkwartier van Defensie in Evere kennis te maken met de generale staf. Net als zijn voorganger is hij minister van Defensie in lopende zaken. Bij zijn bezoek wees Goffin op de noodzaak om zo snel mogelijk een nieuwe regering te hebben "met een defensieminister met volle bevoegdheden, want de uitdagingen van defensie zijn belangrijk".

Minister Loones en minister Vandeput kregen bij hun eerste bezoek aan het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere nog een ontvangstceremonie met de muziekkapel en een défilé door de verschillende legercomponenten. Nu werd de ontvangst net als bij minister Reynders beperkt gehouden, met een erehaag van de studenten van de koninklijke militaire school.

Goffin, ook bevoegd voor Buitenlandse Zaken, weet wat de noden zijn bij Defensie. "Herinvesteringen zijn nodig in het personeel, in het materiaal. Er zijn belangrijke uitdagingen. We zitten in lopende zaken, maar de wereld blijft draaien, de veiligheid moet worden verzekerd."

Hoofd van Defensie, generaal Marc Compernol, heette de minister welkom op het hoofdkwartier in Evere. Hij beloofde hem een uitgebreide briefing en zoveel mogelijk info te geven.

“Zo kort mogelijk”

Door het vertrek van N-VA uit de regering-Michel was Loones minder dan drie weken na zijn kennismakingsbezoek in Evere al geen minister meer. Verwacht wordt dat Goffin toch wat langer de plak zal zwaaien bij Defensie. Zelf hoopt hij dat niet. "Zo kort mogelijk", is zijn antwoord op de vraag hoe lang hij defensieminister gaat blijven. Hij legt uit waarom: "het ritme van de wereld van de veiligheid is niet compatibel met die van een regering in lopende zaken, dus is het uiteraard dringend een regering met volle bevoegdheden te hebben om de prioriteiten aan te pakken.”



Zo kort mogelijk dus, maar het is niet uitgesloten dat MR ook de volgende defensieminister mag leveren. Als dat zo zou zijn, zegt Goffin niet nee tegen de job. "Het is een boeiende uitdaging. Ik leer hier een leger kennen met veel goesting, ambitie en kwaliteitsvol personeel. Als ik verder mijn bijdrage mag leveren aan de transitie die defensie nu moet doormaken, dan zal ik zeer vereerd zijn."