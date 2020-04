Nieuwe data voor Rock Rally van Humo WDw

01 april 2020

14u49

Bron: Belga 0 Het weekblad Humo heeft met zijn partners Democrazy, Trix en Ancienne Belgique nieuwe data gevonden voor de halve finales en de finale van Humo's Rock Rally. Dat meldt het weekblad woensdag in een persbericht. De oorspronkelijke planning kon door de uitbraak van het coronavirus en de daaraan gekoppelde overheidsmaatregelen niet doorgaan.

De halve finales zullen zaterdag 26 september en zondag 4 oktober in de Handelsbeurs van Gent en de Trix Antwerpen plaatsvinden. De finale in de AB in Brussel vindt dan weer plaats op maandag 21 december. Onder andere Balthazar, Whispering Sons, DIRK., School is Cool en Compact Disk Dummies zullen dan aanwezig zijn.

Het muzikale concours van Humo was toe aan de halve finales toen de federale regering beperkingen oplegde over de organisatie van evenementen. Daardoor werden de halve finales uitgesteld. Die waren geprogrammeerd voor 13 maart in Vooruit in Gent en 14 maart in Trix in Antwerpen. Daardoor moest ook de finale in Ancienne Belgique in Brussel, gepland voor 26 april, op de lange baan geschoven worden.

