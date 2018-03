Nieuwe Cruyff Court in Molenbeek na één dag al vernield door vandalen

25 maart 2018

Het gloednieuwe Cruyff Court in Molenbeek is vrijdagavond, één dag na de officiële opening, al het slachtoffer geworden van vandalisme. Jongeren braken in de materiaalcabine in en probeerden vuur te stichten op het veld. De daders zijn nog niet gevat.