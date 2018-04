Nieuwe criminaliteitscijfers van politie: 1 op 3 verdachten is buitenlander Dieter Dujardin

06 april 2018

05u23 8 Van de 235.844 personen die in 2016 door de politie verdacht werden van een misdrijf, heeft 1 op 3 de buitenlandse nationaliteit. Vlaams Belang pleit voor etnische profilering, minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) past.

In de algemene nationale gegevensdatabank van de politie worden alle personen opgenomen die na bekentenissen, betrapping of voldoende bewijzen als verdachte van een misdrijf kunnen gezien worden. Kamerlid Filip Dewinter van Vlaams Belang vroeg bij minister Jambon naar de opdeling per nationaliteit, een evergreen van zijn partij. De jongste cijfers liggen in lijn met wat we al jaren weten over de samenstelling van de gevangenispopulatie. Van de 235.844 mensen die in 2016 als verdachte werden geregistreerd, zijn er 155.241 (66%) Belg, 42.904 (18%) Europeaan en 37.699 (16%) niet-Europeaan. Eén op 3 vermoedelijke daders is dus buitenlander. De nationaliteiten die sterk vertegenwoordigd zijn behalve de Belgen, zijn Fransen, Nederlanders, Marokkanen en Roemenen.

Vlaams Belang viseert het uitwijsbeleid van staatssecretaris Francken (N-VA). “We importeren criminaliteit, maar 4 op 5 uitwijzingsbevelen blijft onuitgevoerd.” De partij ziet ook argumenten om tot ‘etnische profilering’ door de politie over te gaan. Criminologen waarschuwen echter dat dit averechtse effecten heeft en ook het kabinet-Jambon vindt dat een brug te ver. “Ja, we moeten de problemen die er binnen bepaalde groepen van de bevolking zijn, durven benoemen. En daar ook tegen optreden. Maar hele groepen viseren voor het gedrag van enkelen, dat gaan wij niet doen”, aldus zijn woordvoerder.

