Nieuwe coronaregels bekend: zittende (trouw)feesten tot 100 personen toegestaan in augustus, maar wat met de openingsdans? AR - MVDB

30 juni 2020

13u24

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 136 Vanaf 1 augustus mogen trouwfeesten of privérecepties opnieuw doorgaan met 100 aanwezigen. De ministerraad raakte het vanmorgen eens over het nieuwe Ministerieel Besluit, dat de beslissingen van de Veiligheidsraad implementeert. Voor ‘formele’ recepties, van een bedrijf bijvoorbeeld, gelden dezelfde regels als voor evenementen. In de privésfeer mag het iets losser;



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Trouwfeesten: 50 in juli, 100 in augustus, met openingsdans?

Dat trouwfeesten, recepties en banketten vanaf 1 juli toegestaan zijn met 50 personen was al beslist op de Veiligheidsraad van afgelopen woensdag, maar voor augustus heerste nog onduidelijkheid. De vraag was: zou het ook dan bij 50 per zaal blijven of zouden dezelfde regels gelden als voor evenementen - 200 binnen, 400 buiten? De sector zelf vroeg om dezelfde regels toe te passen als in restaurants: maximum 10 per tafel, zittend, maar zonder beperking van het aantal genodigden.

Het is iets ertussen geworden: vanaf augustus zullen (zittende) recepties en banketten mogen plaatsvinden met 100 aanwezigen, onder enkele voorwaarden. Ten eerste moet het om een privéaangelegenheid gaan, zoals een huwelijk bijvoorbeeld. En ten tweede moet de receptie verzorgd worden door een “professionele catering of traiteuronderneming”. Een familiefeest in de tuin valt dus niet onder die voorwaarden: dat blijkt voorlopig beperkt tot 15 personen. De achterliggende reden is dat evenementen georganiseerd door een professional een betere garantie bieden op het naleven van de protocollen.

Of er gedanst kan worden? Dat is niet helemaal duidelijk. Privérecepties en -feesten voor 50 personen (en 100 in augustus) volgen quasi volledig de regels van de horeca, maar de ministers haalden er de bepaling uit die zegt dat gasten aan hun tafel moeten blijven zitten. Die uitzondering was allicht bedoeld om mensen toe te laten aan een andere tafel te gaan praten, iets wat in restaurants vandaag verboden is. Maar op basis daarvan zou in principe ook de openingsdans kunnen plaatsvinden, aangezien dansen nergens expliciet verboden wordt en de afstandsregels minder gelden. De vraag is nu of dat zo wel bedoeld is. Sowieso is het niet de bedoeling dat er een heus dansfeest plaatsvindt, maar aangezien de partners toch tot dezelfde thuisbubbel behoren is de openingsdans misschien geen probleem. In ieder geval: het is absoluut niet de bedoeling dat de polonaise en de kusjesdans worden gedanst.

(Lees verder onder de video)

Bekijk ook: Dit besliste de Veiligheidsraad vorige week



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ceremonies binnen: 200 in juli, 400 in augustus

Voor het bijwonen van huwelijksceremonies, begrafenissen en andere erediensten gelden dezelfde voorwaarden als voor evenementen: tot 200 personen in juli en tot 400 in augustus.

Formele recepties, niet in de privésfeer

Ook voor (zittende) recepties en banketten die toegankelijk zijn voor publiek gelden de regels van de evenementensector: in juli 200 indoor en 400 outdoor, in augustus 400 indoor en 800 buiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om recepties van een bedrijf. De logica is dat het er daar iets minder familiair aan toe gaat dan op privéfeesten, en dat de afstand algemeen genomen beter bewaard wordt. De te respecteren afstandsregels zijn hier dan ook strenger dan op een trouwfeest.

Betogingen

Voor statische betogingen gelden dezelfde regels, al is er steeds toelating nodig van het gemeentebestuur. Een belangrijke voorwaarde is dat er dus geen tocht wordt georganiseerd en dat deelnemers ten allen tijde afstand houden.

Evenementen, groter dan toegestaan

Vanaf 1 augustus kunnen gemeenten uitbaters van permanente infrastructuren (denk bijvoorbeeld aan het Pop-up Theater van Studio 100 in Puurs) toelaten om meer mensen te ontvangen dan in de regels is vastgelegd, als het gaat om een zittend publiek en als er ook overleg is met de bevoegde minister(s), een viroloog en als verder de protocollen kunnen nageleefd worden. Voetbalstadions en concertzalen die ook met een groter publiek de social distancing kunnen garanderen, zullen zo'n uitzondering kunnen krijgen.

Markten

Het aantal bezoekers op de markt groeit mee met het aantal kramen, maar blijft beperkt tot 1 persoon per anderhalve lopende meter aan een kraam, zoals nu al het geval was. Hetzelfde zal gelden voor kermissen. Het éénrichtingsverkeer op de markt blijft gelden, tenzij de gemeente een uitzondering toelaat, omdat het anders niet mogelijk is.

Jaccuzi: alleen privégebruik

Ook de sauna’s, zwembaden en wellnesscentra mogen vanaf morgen opnieuw open, maar zoals eerder gezegd zullen enkele onderdelen wel gesloten moeten blijven. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams mogen niet gebruikt worden, tenzij het om privégebruik gaat.

Alle evenementorganisatoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië kunnen vanaf woensdag 1 juli gratis online hun event testen op mogelijke gezondheidsrisico’s via het COVID Event Risk Model (CERM). De Alliantie van Belgische Event Federaties en de Karel de Grote Hogeschool ontwikkelde het dynamische adviesmodel in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en EventFlanders.

Het CERM is toepasbaar op alle sportieve, culturele, toeristische of bedrijfsgebonden evenementen. Het model werd goedgekeurd door de GEES en baseert zich op 20 parameters om het veiligheidsrisico te meten. Die parameters komen via eerst hoofdvragen en nadien subvragen terug in de vragenlijst die organisatoren kunnen invullen op de viertalige website www.covideventriskmodel.be.

“Van deze parameters is geweten dat ze de verspreiding van het coronavirus verkleinen of net verhogen. Parameters als afstand en interactie hebben een invloed op het besmettingsrisico, outdoor is dan weer veiliger dan indoor. Maar dat wil niet zeggen dat indoor events daarom niet kunnen doorgaan”, stelt Hans Perquy van de Alliantie van Belgische Event Federaties.

Andere parameters zijn bijvoorbeeld veiligheidscommunicatie, het meerdaagse karakter, de lokale focus of de aanwezigheid van een crowd management plan dat bezoekersstromen in goede banen leidt. Het resultaat van de vragenlijst is een scan met een groene (100-70 punten), oranje (70-35 punten) of rode (0-35 punten) score. Daarbij is groen geslaagd en betekent oranje dat er nog werk is. Rood staat voor gebuisd. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester of schepenen of het evenement in kwestie kan doorgaan of niet.

De initiatiefnemers vragen ook iedereen die kleinere (privé)-evenementen organiseert, zoals bijvoorbeeld een communiefeest, om de website te consulteren.