Nieuwe coalitie zorgt meteen voor wrevel binnen sp.a Ieper: "Partij kiest voor postjes in plaats van ideologie" Ondervoorzitter Ludovic Ide stapt op HA

15 oktober 2018

09u36

Bron: Belga 1 Sp.a stapte in Ieper mee met Open Ieper en N-VA om op die manier CD&V voor het eerst in 120 jaar uit het bestuur te houden, maar niet iedereen bij de socialisten gaat daarmee akkoord. Ludovic Ide, ondervoorzitter en bestuurslid, levert zijn partijkaart in.

"Met dit schrijven breng ik jullie op de hoogte van het feit dat ik met onmiddellijke ingang ontslag neem als ondervoorzitter, bestuurslid en lid van sp.a Ieper", opent hij. "Een coalitie met twee partijen was mathematisch mogelijk, maar persoonlijke ambities van zowel Katrien Desomer (CD&V) als Emmily Talpe (Open Ieper) stonden deze samenstelling in de weg. Drie partijen waren dus nodig om een alternatieve coalitie te vormen. Het was duidelijk dat sp.a Ieper nodig was om deze mogelijkheid vorm te kunnen geven", duidt hij.

Ide geeft aan dat een coalitie met N-VA voor hem niet tot de mogelijkheden behoorde. Er werd gestemd binnen sp.a en Ide gaf een negatief antwoord, als enige. "Er kwam één tegenstem, die van mij, en vele onthoudingen. Het rumoer maakte duidelijk dat een duidelijke coalitie bij voorkeur werd vermeden", zegt Ide, die ook mogelijkheden zag met Groen. "Sp.a Ieper koos voor de postjes eerder dan voor hun ideologie. Ikzelf vind integriteit belangrijker dan het als partij eventueel deel kunnen uitmaken van een meerderheid", besluit hij.