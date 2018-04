Nieuwe campagne van Infrabel toont jongeren het gevaar van spoorlopen in virtual reality kg

23 april 2018

16u45

Bron: Belga 0 Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel pakt uit met een nieuwe sensibiliseringscampagne rond virtual reality (VR) om te zorgen dat jongeren de verkeersregels op het spoorwegdomein respecteren. Via het vibrerend podium van "The Floor" kunnen jongeren een realistische VR-ervaring rond spoorlopen beleven.

De deelnemers zien in "The Floor" een film in 360 graden vanuit het oogpunt van Theo, een jongen die de verkeersregels niet naleeft, met alle gevolgen vandien. De VR-bril, het geluid en de trillingen van het podium zorgen voor een levensechte ervaring die jongeren bewust moet maken van de gevaren van spoorlopen.

"The Floor" is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar, maar is ook geschikt voor volwassenen. Het nieuwe concept is een verfijning van "The Box", de container die vorig jaar tijdens de zomerfestivals werd gebruikt. "The Floor" is echter gebruiksvriendelijker en kan tot vijftig mensen tegelijk op het podium laten plaatsnemen.

Infrabel startte maandag met zijn ronde door België bij de leerlingen van Kindsheid Jesu in Hasselt, waar op twee dagen tijd 1.800 leerlingen aan bod komen.

807 spoorlopers

In 2017 was er een toename van het aantal spoorlopers en ongevallen aan overwegen, waarbij in totaal zestien doden vielen. Infrabel ontving vorig jaar 807 meldingen van spoorlopers, met zeven doden tot gevolg, maar het werkelijke aantal ligt wellicht veel hoger. Daarnaast gebeurden er 51 ongevallen, met negen dodelijke slachtoffers, aan overwegen.