Nieuwe campagne legt het voor eens en altijd uit: ritsen doe je zo KVDS

07 januari 2020

07u49 90 U ergert zich er misschien ook soms aan: er zijn nog altijd veel bestuurders die het ritsen niet op de juiste manier toepassen, met irritaties en onnodig tijdverlies tot gevolg. Het Agentschap Wegen en Verkeer is nu een nieuwe campagne gestart die het voor eens en altijd moet uitleggen.

Bestuurders vinden het vaak niet leuk dat andere weggebruikers – zoals het hoort (!) – tot helemaal op het einde van de wegvallende rijstrook doorrijden voor ze invoegen. Nochtans is dat wel de juiste manier van werken. Sinds 1 maart 2014 is ritsen immers verplicht volgens de wegcode.

Vandaar deze eenvoudige handleiding van Wegen en Verkeer:





1. Rij zo lang mogelijk door op de rijstrook die gaat wegvallen.





2. Pas op ongeveer 300 meter voor de versmalling – vaak aangegeven door een bord – je rijsnelheid aan die van de voertuigen van de aanliggende rijstrook aan.





3. De voertuigen op de aanliggende rijstrook moeten vervolgens vrijwillig ruimte maken om het invoegende voertuig ertussen te laten.





4. Voeg op ongeveer 50 meter voor de versmalling in de vrijgelaten ruimte in, zonder af te remmen of anderen te hinderen, en zet je weg verder.



Wegen en Verkeer drukt erop dat ritsen alleen kan werken als iedereen de regels volgt. ‘Braaf’ honderden meters te vroeg invoegen op de wegvallende rijstrook ‘om niemand voor het hoofd te stoten’ of een invoegend voertuig er niet tussen laten, zijn dus uit den boze.

Als de regels worden gevolgd, raakt iedereen nochtans sneller door een flessenhals. Zoals onderstaand ludiek filmpje aantoont.

Ritsen is kinderspel ✔️ https://t.co/5DVjYZSeGf pic.twitter.com/aKfcgV8SVY Wegen en Verkeer(@ wegenenverkeer) link