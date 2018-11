Nieuwe burgerbeweging pleit voor legalisering harddrugs jv

29 november 2018

07u25

Bron: belga 0 Een nieuwe burgerbeweging wil zowel soft- als harddrugs uit de criminele sfeer halen en pleit voor een totale legalisering. De beweging Smart On Drugs, opgericht door academici en hulpverleners, organiseert vanavond een lanceringsevenement. Daarin zetten ze zich af tegen de War on Drugs die Bart De Wever in Antwerpen voert. De leden willen dat drugs legaal verkocht kunnen worden, gebruikersruimten worden ingericht en hulpverlening voor problematische gebruikers wordt uitgebreid.

De huidige wetgeving focust te veel op repressie en schiet op die manier zijn doel voorbij, klinkt de analyse van Smart On Drugs. De beweging is opgericht door academici als professor Criminologie Tom Decorte (UGent) en professor geneeskunde Cathy Matheï (KULeuven) en vertegenwoordigt leden uit de hulpverlenerswereld. Vanavond worden zowat 150 genodigden verwacht voor een kick-offevenement met lezingen en de voorstelling van een manifest.

Smart On Drugs vraagt een parlementaire onderzoekscommissie om te onderzoeken hoe het aanbod van roesmiddelen gelegaliseerd en gereguleerd kan worden, te beginnen met softdrugs als cannabis. De vereniging pleit voor een wettelijk kader naar het model van Portugal. "Daar is 15 jaar geleden alle druggebruik gedecriminaliseerd en een flankerend beleid van preventie en zorg ingevoerd", zegt woordvoerder Steven Debbaut. "Men stelt daar minder problematisch druggebruik en minder criminaliteit vast."

Maar ook harddrugs wordt volgens de beweging beter gedecriminaliseerd. "Het onderscheid tussen soft- en harddrugs is arbitrair", klinkt het. "Wij benaderen druggebruik vanuit een gezondheidsperspectief, niet vanuit een juridisch perspectief."

De overheid zou daarbij kwaliteitscontroles uitvoeren om de gezondheid van de gebruiker te beschermen. Gebruikers worden op die manier minder gestigmatiseerd. Experten vanuit hulpverlening, justitie, politie en gezondheidszorg argumenteren op de openingsavond in Gent waarom de nieuwe aanpak nodig is.

De nieuwe burgervereniging beklemtoont dat het pleidooi voor legalisering van drugs niet betekent dat de beweging 'pro-drugs' is. Maar het huidige verbod op gebruik van bepaalde drugs maakt volgens de beweging efficiënte preventie, informatieverstrekking en schadebeperking onmogelijk.

Een wettelijk kader zou voor de beweging ook voorwaarden opleggen aan de commercialisering of publiciteit rond roesmiddelen. Het resultaat zal volgens de beweging zorgen voor een afname van problematisch gebruik. "Nederlandse scholieren gebruiken minder cannabis dan Belgische, terwijl er in Nederland wel een gereguleerd aanbod is", klinkt het.