Nieuwe burgemeesters van Linkebeek en Wezembeek-Oppem leggen eed af SVM

08 juli 2019

15u50

Bron: Belga 0 De nieuwe burgemeesters van de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeenten Linkebeek en Wezembeek-Oppem hebben vandaag de eed afgelegd. Yves Ghequiere en Frédéric Petit deden dat op het provinciehuis in Leuven, bij gouverneur Lodewijk De Witte. De procedure verliep vlekkeloos.

In uitvoering van het arrest van de Raad van State van 2 juli werden Ghequiere en Petit benoemd als burgemeesters van respectievelijk Linkebeek en Wezembeek-Oppem. Dat arrest vernietigde de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om de voorgedragen burgemeesters in de faciliteitengemeenten niet te benoemen.

De oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 waren volgens Homans niet volgens de Vlaamse taalwetgeving verstuurd. De Raad van State oordeelde dat Franstalige inwoners van de faciliteitengemeenten maar één keer om de vier jaar moeten laten weten dat ze die documenten in hun eigen taal willen krijgen.

688 stemmen

Yves Ghequiere (56) was door zijn partij LINK@VENIR voorgedragen als burgemeester van Linkebeek. De coalitie met Activ' is goed voor een meerderheid van negen op vijftien zetels in de gemeenteraad. Ghequiere kreeg 688 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is sinds 2007 gemeenteraadslid in Linkebeek en werd er op 31 augustus 2009 schepen van Burgerlijke Stand, Mobiliteit, Stedenbouw en Derde Leeftijd.

Frédéric Petit (65) was door zijn partij LB-UNION voorgedragen als burgemeester van Wezembeek-Oppem. Die haalde de absolute meerderheid met 18 op 23 zetels in de gemeenteraad. Petit kreeg 1.769 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij was van 2007 tot 2013 schepen in Wezembeek-Oppemen en sinds 2014 burgemeester van de gemeente.