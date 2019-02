Nieuwe burgemeester wil andere aanpak: “Geen razzia's meer tijdens voedselbedeling in Zeebrugge”

adv

04 februari 2019

08u10

Bron: belga

0

De nieuwe burgemeester in Brugge, Dirk De fauw (CD&V), wil andere accenten leggen in de aanpak van transmigratie in Zeebrugge, zegt hij vandaag in De Standaard. “Ik zal niet dulden dat vluchtelingen en migranten stelen, geweld plegen of in woningen en garages inbreken. Wie strafrechtelijke inbreuken pleegt, moet worden gestraft. Maar tegelijk pleit ik ook voor een menswaardiger aanpak. Ik heb daarvoor al afspraken gemaakt met mijn korpschef.”