Nieuwe burgemeester wil andere aanpak: "Geen razzia's meer tijdens voedselbedeling in Zeebrugge"

04 februari 2019

08u10

Bron: belga 15 De nieuwe burgemeester in Brugge, Dirk De fauw (CD&V), wil andere accenten leggen in de aanpak van transmigratie in Zeebrugge, zegt hij in De Standaard. “Ik zal niet dulden dat vluchtelingen en migranten stelen, geweld plegen of in woningen en garages inbreken. Wie strafrechtelijke inbreuken pleegt, moet worden gestraft. Maar tegelijk pleit ik ook voor een menswaardiger aanpak. Ik heb daarvoor al afspraken gemaakt met mijn korpschef.”

Een van die afspraken luidt: geen razzia's meer aan de kerk van pastoor Fernand Maréchal. Sinds vorige ­zomer dreef de politie van Brugge de repressie in Zeebrugge op met onder meer acties om 17 uur aan de kerk, toen de migranten er eten kregen. Uit voorzorg delen vrijwilligers vandaag alleen nog lunchpakketten uit in een privéwoning. "Ik ben niet opgezet met zulke acties", zegt De fauw. "Ik geloof niet dat mensen uit Afrika naar Zeebrugge komen voor een bord soep en dat zo'n voedselbedeling meer migranten aantrekt."

Hij wil ook dat vrijwilligers die louter aan liefdadigheid doen, met rust worden gelaten. "Ik heb me laten vertellen dat vrijwilligers die slaapzakken aan migranten hebben gegeven, mogelijk strafrechtelijke feiten ten laste worden gelegd, zoals medeplichtigheid aan het inbreken van het havengebied en mensensmokkel. Ik heb mijn korpschef laten weten dat als die mensen voor de rechtbank worden gebracht, ik mijn toga aantrek om ze zelf te verdedigen (De fauw is advocaat, red.). Ik hoop dat hij die boodschap ook aan de procureur heeft overgemaakt.”

De fauw is ook voorstander van een infopunt in Zeebrugge, waar migranten juridisch advies kunnen krijgen. "Het komt het best op een neutrale plek buiten het havengebied", zegt hij. "Migranten moeten er ook de zekerheid hebben dat ze er niet kunnen worden opgepakt.”

Dokters van de Wereld blij met plannen

Hulporganisatie Dokters van de Wereld is opgezet met de plannen van de nieuwe burgemeester. “We hopen dat we ons nu eindelijk kunnen concentreren op ons werk zonder angst voor represailles en intimidatie”, aldus voorzitter Ri de Ridder.

Dokters van de Wereld is al jarenlang aanwezig in Zeebrugge met een zorgpunt voor transmigranten. Zij zagen met lede ogen aan hoe vluchtelingen vaak werden behandeld. “Inbeslagname van slaapzakken, grondzeilen en medicatie, de pastorie die met eieren werd bekogeld, betogingen van extreemrechts, doodsbedreigingen aan het adres van pastoor Maréchal, bekogeling van de pastorie met eieren, fysieke en verbale bedreigingen van de politie naar het adres van de vrijwilligers toe, razzia’s op het moment dat humanitaire hulp en voedselbedeling werd georganiseerd, invallen in de kerk en tijdens de medische consultaties: dat het werk van de vrijwilligers in Zeebrugge afgelopen jaren structureel werd bemoeilijkt, is een understatement”, duidt Dokters van de Wereld.

“Ik heb letterlijk consultatiedagen meegemaakt met nul patiënten. Niet omdat er niemand ziek was of er geen nood was aan medische hulp, wel omdat de migranten eenvoudigweg niet meer op consultatie durfden komen omdat ze wisten dat de politie systematisch langskwam op momenten dat de humanitaire hulp en medische consultaties werden georganiseerd. Liever ziek, ondervoed en onverzorgd blijven rondlopen dan het risico te lopen om gearresteerd te worden: dat was de dagelijkse teneur geworden in Zeebrugge”, vertelt Dokter Pierre Cybulski.

“Al jaren vragen wij om een humanitaire corridor in en rond de kerk en probeerden we aan het voormalige bestuur duidelijk te maken dat een medische consultatie en een tas soep echt niet zou zorgen voor een aanzuigeffect of overlast. Onze vraag tot overleg en dialoog viel jarenlang in dovemansoren. Daar lijkt nu eindelijk een eind aan te komen.”

Volgende week zou er al overleg zijn met onder meer het stadsbestuur. De organisatie wil samen zitten om te kijken hoe een neutraal infopunt kan georganiseerd worden.

N-VA Brugge oneens met afschaffen razzia’s bij voedselbedeling

N-VA Brugge is het dan weer grondig oneens met de nieuwe aanpak van de transmigrantenproblematiek. Volgens N-VA zal die wél een bijkomend aanzuigeffect creëren, uitgerekend op een ogenblik dat Zeebrugge al door de mensensmokkelaars met stip genoteerd staat als de plaats van waaruit men naar het VK kan oversteken.

De oprichting van een bijkomend ‘infopunt’ voor illegale transmigranten is voor de partij helemaal onbegrijpelijk en zelfs stuitend. “Vandaag doen verscheidene Belgische overheidsdiensten er immers alles aan om deze mensen correct te informeren, vaak met de mededeling dat zij hier niet mogen en kunnen blijven.”

“CD&V Brugge pleit voor een ‘menselijkere’ aanpak in het transmigrantenverhaal, maar wat is er humaan aan het in de steek laten van de eigen bevolking en de eigen bedrijven?”, vraagt N-VA Brugge zich af. “Voor de verkiezingen waarschuwde N-VA Brugge al voor een lakse en dus verkeerde aanpak van dit probleem. Het zou ons zeer verbazen mochten de Zeebruggenaren en veel andere Bruggelingen deze koerswijziging toejuichen.”

Gouverneur: “Op zijn minst wat overleg verwacht”

Ook provinciegouverneur Carl Decaluwé is verrast door de plannen van De fauw. “Ik had op zijn minst wat overleg verwacht”, aldus de gouverneur, die zelf op het terrein met een task force aan het werk is om de situatie te monitoren en beheersbaar te houden.

Decaluwé is ook niet echt opgezet met de sneer naar de procureur. Hij herinnert de Brugse burgemeester aan de scheiding der machten.

De gouverneur is ook nog steeds geen voorstander van ongecontroleerde hulp door vrijwilligers. “Ik heb er geen problemen mee om in deze weersomstandigheden de transmigranten op een menselijke manier te behandelen”, zegt hij. “Maar acties die los staan van de inspanningen van overheidsinstanties, zijn moeilijker te controleren.” Vorig jaar werden nog ruim 7.000 vluchtelingen zonder papieren staande gehouden, al zaten daar mogelijk dubbele tellingen bij. Toch was dat een recordcijfer.