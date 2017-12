Nieuwe Brusselse metrostellen worden zilverkleurig TK

12u15

Bron: Belga 0 Photo News De nieuwe metrostellen die in 2019 verwacht worden bij Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB zullen zilverkleurig zijn. De reizigers mochten zelf kiezen voor zilver of brons, en het was uiteindelijk zilver die nipt het meeste stemmen kreeg.

De nieuwe metrostellen prijken sinds 25 oktober op een grote foto in het premetrostation Albert. Daar werden twee metrostellen afgebeeld, een in het zilver en een in het brons. Van 25 oktober tot 19 november konden de reizigers via voteformetro.be zelf stemmen op de nieuwe kleur. In totaal stemden 7.455 personen en werd zilver met een lichte voorkeur van 50,4 procent gekozen.

Met de komst van de metrolijn 3 en het stijgende rittenaantal volstaan de huidige 66 metrostellen niet. Om aan de vraag te kunnen beantwoorden, bestelde de MIVB 43 nieuwe voertuigen bij het Spaanse Construcciones y Auxiliar de Ferrocarilles. De eerste van die metrostellen komen in 2019 op het net.

Het is overigens niet de eerste keer dat de reizigers betrokken worden bij de look van MIVB-voertuigen. In de jaren zeventig mochten ze ook al mee beslissen over de kleuren binnenin de metrostellen en enkele jaren geleden nog over de bekleding van de stoeltjes in de trams.