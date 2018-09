Nieuwe 'brugpensioen' SWT "goedkoper dan werkloosheid" jv

20 september 2018

06u27

Bron: belga 0 Het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT, de opvolger van het brugpensioen) is voor de samenleving in alle gevallen goedkoper dan volledige werkloosheid. Dat blijkt uit een studie van ACV Limburg, die Het Belang van Limburg kon inkijken. SWT kan zelfs tot een derde goedkoper zijn dan werkloosheid.

Tegelijk stelt de vakbond vast dat werkgevers geen 60-plussers aannemen ondanks de stijgende krapte op de arbeidsmarkt. "Niet omdat het SWT'ers zijn, wel omdat ze niet gewild zijn", zegt voorzitter Jean Vranken van ACV Limburg.

Aanleiding voor de studie is het politieke gekrakeel over het herstructureringsplan bij Carrefour, afgelopen zomer. "Bij een dergelijke reorganisatie staat er altijd wel iemand te roepen dat het SWT te duur is, en dat de SWT'ers verloren zijn voor de arbeidsmarkt", zegt Vranken.

Uit de berekeningen van ACV, waarbij de maatschappelijke kost van SWT vergeleken werd met volledige werkloosheid, blijkt echter dat SWT zowel voor een gezinshoofd, een alleenstaande als een samenwonende, goedkoper is dan volledige werkloosheid. De ACV-studiedienst ging uit van het gemiddelde bruto maandinkomen van 3.400 euro en de minimale bedrijfstoeslag.

Toeslag werkgever

"Dat komt omdat in het geval van SWT er nog een hele rij afhoudingen, extra belastingen en bijzondere bijdragen verschuldigd zijn die terugvloeien naar de staat", zegt Vranken.

Toch zorgt SWT voor een fors hoger maandinkomen voor de ontslagen mensen. "Dat heeft uiteraard te maken met de extra toeslag door de gewezen werkgever", aldus Jean Vranken.

"Maar het SWT tilt zo mensen wel boven de armoederisicodrempel. De regering nam in haar regeerakkoord het voornemen op om zoveel mogelijk mensen uit de armoede te halen. Wel, het SWT past daar volledig in. Bovendien is een hoger netto-inkomen ook goed voor de economie."