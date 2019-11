Nieuwe BOB-campagne gelanceerd: “Je bent pas helemaal BOB als je niets gedronken hebt” LH HAA

28 november 2019

13u57

Bron: Belga 0 Verkeersinstituut Vias heeft de nieuwe BOB-campagne voorgesteld. Die krijgt de slogan ‘BOB. Altijd nul op’, waarmee aangeraden wordt helemaal geen alcohol te drinken als je nog moet rijden.

Hoewel het aantal ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol de voorbije tien jaar met een vijfde gedaald is, waren het er vorig jaar toch nog meer dan 4.000, of ongeveer een letselongeval elke twee uur. Meer dan 5.200 mensen raakten daarbij gewond.



Daarom benadrukken de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), Brussel Mobiliteit, Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR), Assuralia, de Belgische Brouwers en Vias dat je pas echt helemaal BOB bent, als je niets gedronken hebt.

Overmoed

Alcoholgebruik heeft verschillende negatieve effecten op het rijgedrag: remmingen vervagen, de concentratie neemt af, de reactiesnelheid neemt af, bestuurders gaan meer slingeren, hun snelheid schommelt meer en een vorm van slaperigheid kan optreden. Toch denken bestuurders vaak dat ze nog steeds perfect in staat zijn om onder invloed van alcohol te rijden, wat volgens Vias te wijten is aan een vorm van overmoed.

Tijdens de voorstelling van de nieuwe campagne in het Brouwershuis op de Brusselse Grote Markt benadrukte minister van Mobiliteit François Bellot (MR) dat drinken en rijden niet samengaan. Bovendien hebben bestuurders die onder invloed van alcohol rijden, meestal veel te veel gedronken. “Meer dan 4 op de 10 bestuurders die bij een ongeval betrokken zijn, hebben zelfs een alcoholgehalte in het bloed van meer dan 1,8 promille, of 3,5 maal de toegestane limiet”, aldus Bellot.

De boodschap van de nieuwe wintercampagne van BOB zal te zien zijn op affiches langs de weg in heel het land, maar ook op bussen van de MIVB in Brussel en De Lijn in Vlaanderen. Ook in talloze horeca-gelegenheden zullen weer tienduizenden bierviltjes liggen met de campagneslogan. Een radiospot zal tussen 18 en 31 december te horen zijn op Radio 2 en StuBru, en via de sociale mediakanalen van BOB zal een campagnevideo verspreid worden.

Massale controles

De politie zal tijdens deze campagne, van 2 december tot 6 januari, massaal controleren, en dan zeker tijdens het ‘weekend zonder alcohol’, van vrijdagavond 10 januari tot zondag 12 januari. Het is de bedoeling om in totaal 300.000 bestuurders in heel België aan een alcoholtest te onderwerpen. Nieuw dit jaar is dat er ook gecontroleerd zal worden op drugs en gsm’en achter het stuur.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zei te hopen dat de recente stakingsaanzegging van de christelijke vakbond bij de federale politie geen impact zal hebben op de campagne. Hij riep op tot overleg.

