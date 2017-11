Nieuwe bewakingsbeelden opgedoken: relschoppers halen chocoladewinkel overhoop en proberen kassa te openen

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de rellen gisteren in Brussel. VTM NIEUWS kreeg bewakingsbeelden van een chocoladewinkel in handen waarop te zien is hoe tieners de zaak binnenlopen, spullen van de toonbank gooien en zelfs de kassa proberen te openen.