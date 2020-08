Nieuwe Belgische Airbus A400M maakt eerste testvlucht KVDS

Het eerste van de zeven nieuwe Airbus-toestellen type A400M die door Defensie zijn besteld, heeft zijn allereerste testvlucht achter de rug. Dat is maandag uit militaire bron vernomen.

De testvlucht vond plaats in de omgeving van de Spaanse luchthaven Sevilla-San Pablo, waar de assemblagefabriek van de Europese vliegtuigbouwer gevestigd is. In november wordt het toestel op Melsbroek verwacht.

Transportvliegtuig

Zeven Europese landen bestelden de A400M als hun nieuwe strategische en tactische transportvliegtuig. België (zeven) en Luxemburg (één) bestelden er samen acht, die gestationeerd zullen zijn op de militaire luchthaven van Melsbroek als binationale vloot. Het Luxemburgse toestel voerde in april al zijn testvlucht uit, het eerste Belgische toestel was vorige week maandag (27 juli) aan de beurt, zo is bevestigd. Drie dagen later vond het tweede deel van die test plaats.

De testvlucht had weken geleden al moeten gebeuren, maar werd uitgesteld vanwege vertragingen bij Airbus - te wijten aan de coronapandemie - en technische problemen. Op 9 oktober zou Airbus het toestel officieel aan de Belgische luchtmacht moeten overdragen. In de loop van de maand november zou het dan in Melsbroek moeten aankomen.

De Luxemburgse A400M wordt al over enkele weken in ons land verwacht.