Nieuwe behandelingen kunnen patiënten met psoriasis aansporen tot bezoek bij dermatoloog

Bron: Belga #PasVoorPso, dat is de naam van een nieuwe campagne die patiënten met psoriasis ter gelegenheid van Wereldpsoriasisdag op zondag 29 oktober moet aansporen om opnieuw een afspraak te maken met hun dermatoloog.

Velen hebben vaak gedurende jaren met wisselend succes allerhande therapieën geprobeerd en zich als het ware geschikt in hun ziekte, die niet alleen een fysieke maar ook een psychosociale impact heeft. De campagne wil een licht werpen op de nieuwe behandelingsmogelijkheden (biologische behandelingen), die het voor velen mogelijk maken weer een 'gave' huid te hebben, zonder letsels.

Psoriasis is een auto-immuunziekte en chronische aandoening die de huid aantast. Typisch zijn de rode, schilferende plekken overal op de huid, die kunnen jeuken en pijn doen. In België lijden ongeveer 300.000 mensen aan de ziekte. In tegenstelling tot wat velen denken, is psoriasis niet besmettelijk. De aandoening is wel niet te genezen. Allerlei behandelingen maken het wel mogelijk om met de ziekte te leven, al hakt psoriasis soms ernstig in op de levenskwaliteit. Los van de fysieke ongemakken is er vooral ook het psychische element. Veel patiënten worden aangestaard, voelen zich 'bekeken' en schamen zich.

Volgens een recente studie werd 84 procent van de patiënten ooit gediscrimineerd of vernederd op het werk. Twee derde heeft gedragingen ontwikkeld die hun calvarietocht lichter moeten maken, zoals aan sport en meditatie doen maar ook door hun toevlucht te nemen tot alcohol en drugs. Het volgen van verschillende behandelingen en het raadplegen van een rist artsen maken patiënten met psoriasis vaak moedeloos. "Zestig procent van de ondervraagden denkt dat het niet mogelijk is een 'gave' huid te hebben, een medische term gebruikt om te spreken over een huid zonder letsels", zegt dokter Bernard Kint, dermatoloog aan het AZ Sint-Lucas in Gent.



Hij wil een boodschap van hoop meegeven. "De therapieën zijn de voorbije twee jaar sterk geëvolueerd en hebben voor een duidelijke vooruitgang in de behandeling van psoriasis gezorgd", aldus Kint. Hij verwijst naar de zogenaamde biologische behandelingen, die - dixit de dokter - een "ware revolutie" hebben teweeggebracht. De 'biologicals' zijn kunstmatig gemaakte eiwitten die eenvoudig zijn in gebruik. De toediening gebeurt met een spuitje of pen en vindt wekelijks of zelfs maar één keer om de drie maanden plaats.

Kint beklemtoont dat de biologische behandelingen wel niet voor elke psoriasispatiënt toegankelijk zijn. De patiënt moet een ernstige vorm van psoriasis hebben, en het inzetten van 'biologicals' gebeurt pas als de 'klassieke' behandelingen (met licht of het nemen van pillen) gefaald hebben. "Bij sommige ziektes zoals bijvoorbeeld kanker kunnen we ze ook niet aanbieden", zegt Kint. De terugbetaling door de ziekteverzekering gebeurt ook alleen als het 'klassieke' parcours (van vaak verschillende jaren) doorlopen is. 'Biologicals' zijn duur: afhankelijk van de soort kost de behandeling ermee tussen de 8.000 en 15.000 euro per jaar.



De resultaten zijn echter spectaculair. Bij sommige patiënten is de psoriasis na enkele maanden of zelfs maar een maand met 90 procent verminderd of volledig 'geklaard'. "Die mensen voelen zich herboren", weet Paul De Corte, voorzitter van de Psoriasis Liga Vlaanderen. "Ze durven opnieuw naar het zwembad, het strand en de kapper te gaan en kunnen opnieuw een normaal leven leiden."



Speciaal voor de campagne en ter gelegenheid van Wereldpsoriasisdag zijn onder meer Saartje Vandendriessche, Dimitri Leue en Els Olaerts de uitdaging aangegaan om gedurende een dag in de huid van iemand met psoriasis te kruipen. Ze kregen met professionele make-up de typische huidletsels aangemeten en wandelden een route in onder meer Brussel en Antwerpen. Met een verborgen camera kunnen kijkers de psychosociale impact van de ziekte vaststellen.



De filmpjes zijn te bekijken op www.pasvoorpso.be. Op die website zijn ook de dichtstbijzijnde gespecialiseerde dermatologen te vinden en psoriasispatiënten kunnen er via testen de ernst van hun ziekte inschatten.