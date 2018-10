Nieuwe beelden tonen aanslag Joods Museum in Brussel: "We noemen dit moordende waanzin" bvb GVS

13 oktober 2018

20u00

Bron: VTM NIEUWS, RTL INFO 9 Deze nieuwe beelden van de aanslag in het Joods Museum in Brussel op 24 mei 2014 werden nog nooit eerder getoond. De Franstalige zender RTL-TVI kreeg exclusief beelden in handen van bewakingscamera's. Die tonen de onverschilligheid en de vastberadenheid van de schutter. Bij de schietpartij kwamen vier mensen om het leven.

Dankzij de camerabeelden is het mogelijk om het precieze verloop van de aanslag te reconstrueren. En dat drie maanden voor de start van het proces tegen de hoofdverdachte, Mehdi Nemmouche.

Opgepast: de beelden kunnen schokkend zijn!

De gruwelijke gebeurtenissen beginnen in de hal van het Joods Museum. De schutter richt zijn wapen op zijn eerste slachtoffers, een Israëlisch echtpaar. Hij doodt hen en zet zijn tocht verder, zonder terug te keren. Bij de ingang van de zaal schiet hij met hetzelfde wapen op een medewerker van het museum, zijn derde slachtoffer.

Vervolgens loopt hij in de richting van een andere medewerkster van het museum, maar zijn wapen blokkeert. Zij activeert dan een alarmsysteem waardoor de deuren sluiten. De schutter neemt een kalasjnikov in de hand en schiet het slot stuk. Daarna maakt hij zijn vierde slachtoffer. Even later vertrekt hij op een rustige en vastberaden manier.

"Moordende waanzin"

Deze beelden werden getoond aan specialisten op het gebied van justitie. Zij onderstrepen het professionele karakter van de aanslag. "We hebben het hier over moordende waanzin", aldus strafpleiter Fabrice Guttadauria. "Het doet je huiveren. De manier waarop dit is uitgevoerd, is bijzonder indrukwekkend."

Op de beelden is de schutter niet herkenbaar. Hij draagt een masker en mogelijk een zonnebril. Maar een week na de aanslagen arresteren Franse agenten verdachte Mehdi Nemmouche in Marseille.

Proces

Het assisenproces tegen Mehdi Nemmouche, de hoofdverdachte, en een vermoedelijke medeplichtige, Nacer Bendrer, start op 10 januari in Brussel.