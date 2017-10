Nieuwe beelden opgedoken: zo grimmig was zware vechtpartij in Antwerpen aja

12u57

Bron: eigen berichtgeving, vtmnieuws.be, Belga 0 vtmnieuws.be Er zijn nieuwe amateurbeelden opgedoken van de zware vechtpartij gisteren in de Brederodestraat in Antwerpen. Op de beelden zien we verschillende mannen met knuppels elkaar te lijf gaan. Er is zeker ook één gewonde zichtbaar. In totaal waren er acht personen gewond. Het kwam tot een confrontatie tussen enkele aanhangers van de pro-Koerdische partij PKK en de Turkse inwoners uit de buurt. Eén persoon werd gerechtelijk aangehouden wegens verboden wapendracht, 47 personen werden bestuurlijk aangehouden omdat ze de openbare orde verstoorden.

Enkele aanhangers van de PKK waren gisteren met de bus onderweg naar het Steenplein in Antwerpen in het kader van de 'Free Ocalan'-campagne. Ze eisten zo de vrijlating van hun leider Abdullah Öcalan, die al sinds 1999 gevangen wordt gehouden door de Turkse overheid. De bus week echter van zijn traject af en reed door de Brederodestraat in Antwerpen. De inzittenden provoceerden de Turkse inwoners van de buurt. De twee groepen daagden elkaar uit en het kwam tot een massale vechtpartij.

Patrick Lefelon

"Op de bus zaten een veertigtal Koeren. Sommigen uit België, maar ook Koerden uit Duitsland en Frankrijk", zegt Nav Bel, de Koerdische gemeenschapsorganisatie in ons land. "Ze zijn door Turken klemgereden en bekogeld met stenen. Er werden racistische slogans geroepen."



Volgens Nav Bel gebeurde de aanval door "fascistische en racistische Turken op een georganiseerde manier". De organisatie benadrukt dat de bustour en de informatiestandjes en randactiviteiten op het Steenplein waren aangevraagd en toegelaten door het stadsbestuur. De organisatie veroordeelt scherp de "schandalige agressie" en benadrukt dat de Koerden hun "democratische recht om vreedzaam actie te voeren, gaan blijven uitoefenen".

Patrick Lefelon

Gespannen sfeer

Volgens de politie begonnen de problemen om iets voor 17.30 uur. Op de nieuwe beelden is te zien dat de verschillende partijen elkaar te lijf gingen met stokken, staven, stoelen en tafelpoten. We zien ook één gewonde. De politie kwam niet veel later ter plaatse en probeerde de verschillende partijen uit elkaar te halen.

Omdat de rumoerige omstanders zich bleven opdringen en relschoppers met stenen begonnen te gooien, maakte de politie op het kruispunt van de Balansstraat met de Gelijkheidstraat gebruik van pepperspray. "In de loop van de avond bleef de sfeer gespannen in de omgeving. Er zijn enkele ramen gesneuveld van handelszaken in de omgeving. De politie blijft de situatie opvolgen om nieuwe incidenten te vermijden."



Acht personen raakten gisteren gewond, van wie er drie in het ziekenhuis werden verzorgd. Bij de gewonden was ook een politieman.

BELGAONTHESPOT