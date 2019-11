Nieuwe BBTK-voorzitter Delmée wordt machtige stem binnen ABVV PVZ

22 november 2019

14u57

Bron: Belga 0 De socialistische bediendebond BBTK heeft een nieuwe voorzitter: de Franstalige Myriam Delmée. Ze wordt zo een van de machtigste stemmen binnen de socialistische vakbond.

Delmée volgt binnen de BBTK Erwin De Deyn op, die dertien jaar lang voorzitter was. De Deyn gaat op pensioen. Myriam Delmée wordt als ondervoorzitter opgevolgd door Jan-Piet Bauwens.

Door haar benoeming wordt Delmée, afkomstig uit de Borinage, een van de machtigste stemmen binnen de socialistische vakbond. Het ABVV is onderverdeeld in verschillende beroepscentrales, die traditioneel veel macht hebben binnen de vakbond. De BBTK is samen met de Algemene Centrale de grootste centrale binnen het ABVV. Met andere woorden: als Delmée spreekt, zal worden geluisterd binnen de rode vakbond. Ook haar voorganger, Erwin De Deyn, was een gezaghebbende stem binnen het ABVV.

Dat erkent Delmée zelf ook. "We zijn een centrale die telt. Dat klopt".