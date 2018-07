Nieuwe archeologische vondsten in centrum van Namen IB

26 juli 2018

02u15

Bron: Belga 0 In het centrum van Namen hebben archeologen tijdens vier maanden van opgravingen tien nieuwe archeologische vondsten gedaan. Dat maakten het Waalse agentschap voor Erfgoed (AWaP) en de stad Namen gisterenavond bekend.

De ontdekkingen werden gedaan in Le Grognon, de landtong aan de samenloop van Samber en Maas en het historische hart van Namen. De site was sinds de jaren zestig al regelmatig het onderwerp van archeologisch onderzoek. Zestien maanden geleden werd opnieuw met opgravingen gestart, die nog tot 4 augustus zullen duren, alvorens plaats wordt gemaakt voor een ondergrondse parking.

De afgelopen vier maanden werden tien nieuwe ontdekkingen gedaan. "We hebben sporen van een eerste woning gevonden die waarschijnlijk dateert van voor 2.500 voor Christus, graven die waarschijnlijk uit de eerste eeuw dateren, objecten die wijzen op de aanwezigheid van een omvangrijk artisanaat in de vierde en vijfde eeuw, een pottenbakkersoven uit de zevende eeuw en onder meer nog houten latrines van de tiende en elfde eeuw", zegt Raphaël Vanmechelen, archeoloog bij AWaP. "We kunnen dus zeggen dat deze laatste archeologische operatie voor de definitieve installatie van de parking erg leerrijk was."

De onderzoekers gaan deze objecten, en alle archeologische vondsten die tijdens de maanden voordien al werden gedaan, nu sorteren en vervolgens analyseren. Doel is om tegen maart 2020 een definitief rapport klaar te hebben.