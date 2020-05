Nieuwe app moet bezoek aan rusthuizen in goede banen leiden kv

15 mei 2020

17u42

Bron: Belga 4 Om het bezoek aan hun woonzorgcentra vanaf 18 mei vlot te doen verlopen, gaan Senior Living Group en Armonea werken met de ‘Healthcare Visit App’, waarmee bezoekers hun bezoekmoment kunnen vastleggen. "Als mensen zouden beginnen bellen naar de sites om afspraken te maken, zou dat een enorme bijkomende belasting zijn", zegt Armonea-woordvoerder Jannes Verheyen.

De Vlaamse taskforce voor Covid-19 besliste vorige week dat bewoners van woonzorgcentra vanaf 18 mei een bezoeker mogen ontvangen. Hoe vaak er bezoek kan komen en hoelang het bezoek duurt, kan het woonzorgcentrum zelf bepalen afhankelijk van de haalbaarheid voor de organisatie en het personeel.

Senior Living Group en Armonea zijn samen goed voor ruim 200 private rusthuizen in België. De Healthcare Visit App wordt momenteel op hun vraag ontwikkeld door Cubigo, en zou tegen 20 mei beschikbaar moeten zijn. "De app faciliteert het brengen van een bezoek aan de bewoners", zegt Paul Bosque, woordvoerder van Senior Living Group. "We willen ervoor zorgen dat er niet te veel mensen tegelijkertijd op bezoek komen."



Via de app kunnen mensen zich registreren en hun bezoek koppelen aan een bewoner. Dan worden de beschikbare tijdssloten getoond, waaruit de gebruiker een kan kiezen. Daarna moeten bezoekers nog bevestigen dat ze in de 14 dagen voor hun bezoek geen Covid-19-symptomen hebben gehad.

Mensen die er niet in slagen om een bezoek vast te leggen via de app, zullen de kans krijgen om dat op een andere manier te doen, verzekert Verheyen.

Lees ook: ‘The good’, ‘the bad’ of ‘the ugly’: welk scenario volgt een tweede coronapiek? (+)