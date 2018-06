Nieuwe adviezen Gezondheidsraad: drink niet meer dan tien glazen alcohol per week PHG

11 juni 2018

11u35 562 Drink niet meer dan tien glazen bier of wijn per week, las dagen zonder alcohol in en drink water bij de wijn of het bier. Dat zijn de belangrijkste uit een reeks adviezen die de Hoge Gezondheidsraad bekendmaakt om het gebruik van alcohol terug te dringen.

De Hoge Gezondheidsraad komt met de aanbevelingen omdat er nogal wat tegenstrijdige berichten zijn over de effecten van alcohol op de gezondheid. De instantie zet nu de puntjes op de i: “In tegenstelling tot bepaalde overtuigingen van de consumenten heeft alcoholgebruik, zelfs met mate, altijd een impact op de gezondheid." Daarom raden de experts van de Gezondheidsraad aan alcoholgebruik te beperken tot 10 glazen wijn van 10 cl of tien glazen pils van 25 cl per week. Als het alcoholgehalte van het bier hoger is dan gewone pils, moet het gebruik aangepast worden. Van sterke bieren mogen er dan bijvoorbeeld maar 5 of 6 stuks per week gedronken worden. De experts vragen daarom ook dat het aantal standaardeenheden per fles vermeld wordt.

Daarnaast vraagt de Gezondheidsraad enkele begeleidende maatregelen:

• gratis water ter beschikking te stellen tijdens maaltijden of bepaalde consumpties in de horeca;

• een totaalverbod in te voeren op reclame, promotie en sponsoring die verbonden zijn met alcohol, ook tijdens recreatieve of sportieve evenementen;

• de etikettering aan te passen voor alcoholhoudende dranken, met duidelijke vermelding van het aantal standaardeenheden per verpakking en aanbevelingen in verband met risico voor de gezondheid;

• een gediversifieerd prijsbeleid in te voeren, met bijvoorbeeld een verhoging van de taksen en accijnzen;

• de beschikbaarheid en het aanbod in te perken voor dergelijke dranken.

Poll Maximum 10 glazen alcohol per week: vindt u dat een goede richtlijn? Ja

Nee Ja 49%

Nee 51%