Nieuwe acties op til bij NMBS: machinistenvakbonden willen staken van 10 tot 14 juli RVL JV HA

29 juni 2018

10u35

Bron: Belga 910 O ok de treinbestuurdersbond ASTB heeft een aanzegging voor een 48 urenstaking bij het spoor ingediend. Gisteren al deed d e Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) hetzelfde voor een 48 urenstaking van 10 juli om 3 uur tot 12 juli om 3 uur. De twee aanzeggingen sluiten naadloos op elkaar aan, waardoor er mogelijk van 10 juli om 3 uur tot 14 juli om 3 uur gestaakt wordt.

Beide bonden protesteren tegen voorstellen voor een herwaardering van de treinbestuurders.

Drie kleinere spoorbonden (met behalve OVS en ASTB ook Metisp-Protect) hadden al met stakingen in juni gedreigd, maar die aanzeggingen werden om procedurele redenen geweigerd door HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel.

Dour Festival

Alvast twee van hen hebben nu opnieuw aanzeggingen ingediend. De Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) liet gisteren weten dat ze kan staken van 10 juli om 3 uur tot 12 juli om 3 uur. Komende dinsdag is nog een verzoeningsvergadering gepland.

Het Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders (ASTB) heeft vandaag ook een nieuwe aanzegging ingediend. De eventuele staking volgt onmiddellijk op die van OVS: van 12 juli om 3 uur tot 14 juli om 3 uur. Bij de vakbond was niet onmiddellijk iemand bereikbaar voor meer informatie.

Het is nog niet duidelijk of ook Metisp-Protect, die in de eerste, afgewezen aanzegging liefst acht stakingsdagen plande, opnieuw een aanzegging zal indienen. Vooral festivalgangers voor Dour (11-15 juli) zijn de dupe van de mogelijke staking.

"Verlies aan inkomsten"

Nationaal secretaris Pascal Dumont van de OVS bevestigde de stakingsaanzegging aan Belga. "We hebben slechts één verzoek, dat het akkoord tussen de directie en de twee erkende bonden over de herwaardering van de treinbestuurders van de agenda van de Nationale Paritaire Commissie (NPC) van 11 juli aanstaande wordt gehaald. We eisen dat opdat we ons terug allen rond de tafel kunnen zetten."

"We hebben onze leden geconsulteerd en 100 procent van hen is tegen het akkoord", vervolgt hij. Volgens de OVS zal deze herwaardering in de realiteit voor het merendeel van de treinbestuurders neerkomen op een verlies aan inkomsten. "Men raakt niet aan de lonen, maar de berekeningswijze voor de premies wordt herzien. De diensturen en de uurroosters zullen meer gaan meetellen, terwijl de expertise, zoals kennis van het materiaal of van de verschillende lijnen, wordt geschrapt. We hebben verschillende simulaties gedaan en we komen steeds uit bij een verlies aan inkomsten."

Zware beroepen

De 48 urenstaking die ACOD Spoor sinds gisteren om 22 uur houdt, heeft niet te maken met de herwaardering van de treinbestuurders. De socialistische spoorbond protesteert tegen het feit dat niet alle spoorpersoneel opgenomen is in de lijst met zware beroepen bij de openbare diensten.