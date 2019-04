Nieuwe acties op luchthavens, voorzitter van Luikse luchthaven klaagt over “Vlaamse stakingscultuur” Mogelijk acties tijdens paasvakantie ADN AW

01 april 2019

17u23

Bron: Belga 33 De bewakingsagenten op de Belgische luchthavens dreigen met acties vanaf zaterdag, de eerste dag van de paasvakantie. Dat laat de socialistische vakbond vandaag weten. Ze eisen betere vergoedingen voor hun werkdruk en de atypische uurroosters. De voorzitter van de luchthaven in Luik, José Happart, is de sociale onrust beu en maakt gewag van een “Vlaamse stakingscultuur”. Hij ziet in de acties een sabotage van Vlaanderen tegen Wallonië.

“Ik heb genoeg van die Vlaamse ambtenaren die de Walen regelmatig beledigen door hen als luiaards te behandelen”, zegt Happart. Hij eist dat luchtverkeersleiders die zich ziek melden, worden gecontroleerd. Hoewel gisteren was aangekondigd dat de vakbondsacties zouden worden opgeschort, meldden er zich afgelopen nacht immers toch opnieuw verschillende verkeersleiders ziek.



Schuld van de artsen

Happart wijst ook artsen met de vinger. Zij zouden valse medische attesten afleveren. “Het is onmogelijk dat zoveel mensen tegelijkertijd ziek worden in hetzelfde bedrijf”, zegt hij. Er is volgens Happart sprake van sabotage: “Vlaanderen handelt met opzet tegen Wallonië”.

Om de duizenden banen op de Luikse luchthaven niet in gevaar te brengen, wil Happart dat federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block “de werkelijke gezondheidstoestand van de Vlaamse ambtenaren controleert”. Daarnaast pleit hij voor een regionalisering van de luchtvaartbevoegdheden, zoals Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) vorige week al deed.

Vrachtluchthaven

Luik heeft de grootste vrachtluchthaven van het land. De luchthaven is de klok rond actief en ondervindt dus veel hinder van de voornamelijk nachtelijke onderbrekingen bij Skeyes, het vroegere Belgocontrol. Sinds begin maart zou er een impact geweest zijn op 250 à 300 vluchten. Ze konden niet of met veel vertraging opstijgen of landen. De factuur van de hinder zou al in de miljoenen euro’s lopen. Belangrijke klanten maken zich zorgen, klinkt het.

Eerste stakingsaanzegging

De vakbonden dienden een maand geleden een stakingsaanzegging in, die vrijdag afloopt. Ze vragen onder meer extra geld voor hun zaterdag-, zondag- en nachtwerk.

De directies van de betrokken ondernemingen - vooral Securitas en G4S - lanceerden vorige week enkele voorstellen, maar de vakbonden vinden die onvoldoende. Het ging vooral om voorstellen voor het veiligheidspersoneel dat in aanraking komt met bagage en passagiers.

Na weken vol hinder voor het vliegverkeer was er vandaag net goed nieuws: de luchtverkeersleiders van Skeyes stoppen met staken. In de komende weken, en dus ook in de paasvakantie, worden er daar geen problemen verwacht. De bonden schorten alle acties op nu er bemiddeling met de directie is opgestart.

Nieuw overleg

Donderdag is nog overleg gepland. Indien er dan niets uit de bus komt, kunnen de vakbondsvertegenwoordigers in de verschillende luchthavens zelf beslissen of ze actie willen voeren en welke acties dat zijn.