Nieuwe ABVV-voorzitter waarschuwt "regering van leugenaars": "Algemene staking als het nodig is" TTR

01 juni 2018

13u18

Bron: Belga 13 De socialistische vakbond zal zich blijven verzetten tegen het asociale beleid van de regering en indien nodig tot een algemene staking overgaan. Daar heeft de nieuwe voorzitter van het ABVV, Robert Vertenueil, de regering vandaag voor gewaarschuwd.

Vertenueil haalde op de slotdag van een statutair congres van de vakbond snoeihard uit naar de regering-Michel. "Leugenaars", noemde hij ze. Door hun asociale beleid brengen ze de sociale vrede in gevaar, aldus de opvolger van Rudy De Leeuw. De vakbond zal zich blijven verzetten tegen het rechtse regeringsbeleid, dat leidt tot "sociale achteruitgang en de democratie steeds meer in gevaar brengt".

De nieuwe voorzitter lanceerde meteen een zware waarschuwing richting Wetstraat. "We ontzeggen ons daarbij geen enkel actiemiddel. En dat betekent, als het nodig is, dat we kunnen kiezen voor een algemene staking", aldus Vertenueil.