Exclusief voor abonnees Nieuwe aantijgingen tegen Bo Coolsaet: “Hij begon mijn borsten te strelen in zijn praktijk” Bruno Struys Annick Joossen

11 september 2019

07u03 4 Na het nieuws over de rechtszaak tegen Bo Coolsaet (80) wegens aanranding en verkrachting, hebben nog twee andere vrouwen een klacht ingediend tegen de bekende uroloog. Een van hen doet het verhaal van een doktersbezoek toen ze 16 jaar was. “ Ik ben niet verkracht, maar het waren wel zeer ongepaste seksuele aanrakingen.”

Afgelopen zaterdag, de dag voor zijn tachtigste verjaardag, meldde De Standaard dat er een rechtszaak loopt tegen Bo Coolsaet, de uroloog die bekend is van media-optredens en boeken over seksualiteit. Een ex-patiënte had in 2015 een klacht tegen hem ingediend voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.

Sinds het nieuws bekend werd, komen twee andere ex-patiënten met een verhaal over ongewenste intimiteiten. Zij hebben allebei deze week officieel een klacht ingediend bij de politie. Hun verhalen lijken op dat van de rechtszaak, want in beide gevallen gaat het om een vrouw die stelt dat ze bij een behandeling ongewenst is aangeraakt. Bij de ene klacht gaat om het jaar 2003, enkele jaren eerder dus dan de casus van de rechtszaak, maar bij de andere klacht dateren de feiten van de jaren 70.

Die laatste vrouw doet nu aan De Morgen haar verhaal. Ze heeft er meer dan 45 jaar mee rondgelopen, tot ze zaterdag de krantenkoppen zag.

