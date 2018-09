Nieuwe aanslag in Antwerpse drugsoorlog: pastabar beschoten Patrick Lefelon

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vanmorgen rond 4.30 uur zijn er schoten gelost op The Pastabar in de Abdijstraat op het Antwerpse Kiel. Er werden twee kogelinslagen in de gevel gevonden. De politie vond een kogelhuls op straat. Het labo van de politie deed de vaststellingen. Ook de camerabeelden worden nu onderzocht.

De schietpartij kadert in de woekerende drugsoorlog in Antwerpen.

Twee maanden geleden werd het pand aan de overkant van de straat, Mr. Noodles al beschoten. The Pastabar, die ook een filiaal heeft in Beveren, is eigendom van Mehdia G., de zus van drugsdealer Omar G. Hij werd vorige week veroordeeld tot 5 jaar cel. De man die zichzelf van de bijnaam Patje Haemers bedient, was een hele tijd op de vlucht tot een politieman hem toevallig opmerkte in een snackbar in Merksem. Het Snelle Respons Team (SRT) rekende hem in en bracht hem vorige week voor de rechter.

Omar G. zou de jongste tijd van lokale dealer zijn opgeklommen tot invoerder van partijen cocaïne via de Antwerpse haven. Hij wordt in verband gebracht met Tarik B. een dokwerker wiens woning in de Van Heystveldstraat in Deurne in maart onder vuur werd genomen met twee handgranaten.

Tarik B. werd kort erna gearresteerd omdat hij een partij van 400 kg cocaïne zou helpen binnensmokkelen hebben.