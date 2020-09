Nieuwe aanpak in financiering onroerend erfgoed om komaf te maken met wachtlijsten HLA

18 september 2020

17u16

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering gooit de financiering van erfgoed over een andere boeg. Minister Matthias Diependaele (N-VA) wil dure renovaties maximaal vermijden en vertienvoudigt daarom het plafond voor onderhoudspremies van 25.000 naar 250.000 euro. Grotere projecten zullen in de toekomst via open oproepen verlopen. "Ik ben er mij van bewust dat deze cultuuromslag van iedereen een andere aanpak zal vragen, zegt Diependaele. Het nieuwe systeem moet op 1 december in werking treden.

Vlaanderen heeft een pak onroerend erfgoed, meer dan 11.000 monumenten in totaal. De Vlaamse regering investeert ook elk jaar bijna 100 miljoen euro in het onderhouden en restaureren van dat erfgoed. Toch is er door de jaren heen een wachtlijst voor erfgoedpremies ontstaan. Momenteel is sprake van 439 premiedossiers op de wachtlijst, goed voor een bedrag van ruim 235 miljoen euro.

Minister Diependaele heeft al herhaaldelijk laten verstaan dat hij komaf wil maken met die wachtlijsten. "De premies die we nu uitbetalen, zijn in 2014 aangevraagd. Zes jaar wachten, daar staat niemand voor te springen, zegt de N-VA-minister. Zo'n lange wachttijd is ook niet goed voor het erfgoed zelf. "Op zes jaar tijd kan een gebouw snel achteruitgaan". Diependaele stuurt het premiesysteem daarom bij. Zo gaat het plafond voor de standaard erfgoedpremie van 25.000 euro naar 250.000 euro. "Daardoor komt niet alleen klein onderhoud in aanmerking, maar ook grotere instandhoudingswerken en zelfs doorsnee restauraties", legt Diependaele uit. Die snellere manier van werken moet helpen om dure restauraties op langere termijn te vermijden.



De bestaande bijzondere erfgoedpremie, vooral bedoeld voor grotere werken, wordt vervangen door een systeem met open oproepen. "Elk jaar zullen we oproepen lanceren voor thema's die actueel zijn of grote noden kennen", stelt Diependaele. "Daarmee willen we projecten in het voetlicht zetten die een oplossing bieden voor velen of die maatschappelijk belangrijk zijn." Zo denkt Diependaele bijvoorbeeld aan een oproep rond leegstaande kerkgebouwen. Voor elke oproep wordt een budget bepaald. Een jury zal de beste voorstellen selecteren. Op basis van die selectie voorziet minister Diependaele de nodige ondersteuning.

Ook de meerjarenpremies, die dienen voor echt grootschalige en langdurige projecten, zullen voortaan via oproepen verlopen.

Het is de bedoeling om het nieuwe systeem vanaf 1 december 2020 in te voeren.