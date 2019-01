Nieuwbakken N-VA-kandidaat Freilich: “Zal geen keppeltje dragen in het parlement” Astrid Roelandt

21 januari 2019

19u12 9 Michael Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel, krijgt de 5de plaats op Antwerpse Kamerlijst van N-VA. Geen verrassing, want in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vocht hij al een oorlogje uit voor N-VA.

Beledig de Joden, verdedig Palestina en je kan er gif op innemen: een paar uur later heeft Michael Freilich zijn repliek klaar. Al 12 jaar leidt hij het ‘familiebedrijfje’ Joods Actueel, een tweemaandelijks maandblad en website voor en door Antwerpse Joden. Een activistische journalist, zou Francken hem noemen, en naar buiten toe de stem van de Joodse gemeenschap. Maar nu zal hij dus ook op een kieslijst staan, “omdat hij zijn engagement politiek wil verderzetten”, aldus N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Dat Freilich voor N-VA en niet voor een andere partij kiest is geen verrassing. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bewees hij de partij een aardige dienst door in de beuken op de Antwerpse CD&V-kandidate Rezi Friedman. Friedman was het nieuwe witte konijn dat Kris Peeters opviste om de ultra-orthodoxe Jood Aron Berger te doen vergeten. Dat die laatste vrouwen geen hand wou geven, werd trouwens ook uitgebracht door Joods Actueel. “Toeval bestaat toch niet”, klonk het toen bij CD&V.

“Van Aron Berger was ik de grootste verdediger”, aldus Freilich. “En over Friedman heb ik vooral vragen gesteld. Haar vader (rabbijn Moshe Aryeh Friedman, red.) is zeer controversieel en zij vergezelt hem op zijn missies. Ik heb toen aan CD&V gevraagd of ze echt dachten dat ze met zo iemand Joodse stemmen zouden binnenhalen. Meer niet. En ik heb trouwens gelijk gekregen, want ze haalde maar 240 stemmen.”

“Rekening gemaakt”

Of Freilich met Joodse stemmen alleen een zetel kan binnenhalen? “Nee. Er zijn een 20.000-tal Joden in Antwerpen. Maar daar zijn ook veel jongeren bij, of buitenlandse Joden die hier wonen, maar niet mogen stemmen bij de nationale verkiezingen. André Gantman (andere Joodse N-VA’er, red.) had er vorige keer een 4.000-tal. Dus ik heb voor mezelf de rekening gemaakt. Ik ga campagne voeren bij alle Vlamingen en strijden als een echte Vlaamse leeuw.” Als Freilich verkozen wordt in het parlement, zal hij daar trouwens ook zijn keppeltje afzetten. “Ik wil niet alleen gezien worden als iemand van de Joodse gemeenschap.”

Met de 5de plaats op de Antwerpse Kamerlijst is Freilich niet 100% zeker dat hij verkozen raakt. Alleen de eerste 4 kandidaten profiteerden in 2014 mee van de lijststemmen. Het kan dus perfect dat populairdere kandidaten op een lagere plaats over hem ‘wippen’, iets wat ook N-VA’er Jan De Haes (plaats 7 in 2014) meemaakte. Anderzijds: vorige keer raakten 11 van de 24 N-VA-kandidaten op de Antwerpse Kamerlijst verkozen. Dat is bijna 1 op 2.

Praktijktesten

Als hij het tot in het parlement schopt, zou Freilich zich graag bezighouden met extremisme, veiligheid en terreur. “Ik vind ook dat we praktijktesten moeten invoeren op straat. Dat de politie eens mensen met een keppeltje de straat opstuurt, om te kijken of ze effectief worden lastiggevallen. Dat zou ik graag naar voren schuiven.” Waarom hij dan zijn kans niet gegrepen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen? In Antwerpen zal het nieuwe bestuur de praktijktesten invoeren. “Ik heb pas vrij recent beslist dat ik de stap naar de politiek wou zetten.” Het Marrakesh-pact en “de toestroom” van Palestijnen uit de Gazastrook gaven de doorslag, klinkt het - netjes in lijn met de partijcommunicatie. “Niks tegen die mensen, maar dat maakt de Joden hier wel ongerust. Palestijnen daar kregen het antisemitisme met de paplepel mee.”

Freilich vindt dat ons land vooral “mensen met competenties” naar hier moet halen, zoals in Canada en Australië. Maar is die selectiviteit niet vreemd voor iemand wiens volk ook moest vluchten? “De Joden zijn gevlucht voor raciale wetten", aldus Freilich. “Vandaag zie je vooral mensen die naar Europa komen om economische redenen. In Gaza zijn alle hulporganisaties aanwezig. Daar verhongeren mensen niet, en als je geen deel uitmaakt van Hamas en wegblijft van de hekken... Ik zeg niet dat het leven daar een pretje is, maar je kan daar wel veilig leven.” Maar er zijn toch ook Palestijnen die geen andere keuze hebben dan vluchten? “Ja, als je een Palestijnse homo bent en je wordt vervolgd door Hamas. Zo'n mensen moeten we aanvaarden. Maar niet de reguliere Palestijn die een beter leven zoekt.”



“Uber-antisemiet” Dedecker

Pittig detail: als hij verkozen raakt zal Freilich een fractie delen met Jean-Marie Dedecker, die als onafhankelijke de West-Vlaamse Kamerlijst zal duwen. Die is uitgesproken pro Palestina en noemde Israël eerder een “apartheidsstaat” en de Joden “massamoordenaars”. Eind november verscheen op Joods Actueel nog een artikel waarin de Joodse gemeenschap haar ongerustheid uitte over geruchten dat “uber-antisemiet” Jean-Marie Dedecker zich bij N-VA zou aansluiten. Vandaag sust Freilich. “Vorige week hebben we hem nog geïnterviewd voor Joods Actueel. Hij zei toen dat hij geen probleem heeft met Israël als Joodse staat. Wel heeft hij het moeilijk met hoe Israël het conflict managet. Dat mag natuurlijk.” Toch was het voor Freilich cruciaal dat Dedecker niets te zeggen zou hebben over de koers van de partij. “Dat was een belangrijke voorwaarde voor mij, en De Wever heeft het mij verzekerd.”