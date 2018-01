Nieuw zinkgat in Brussel HA

29 januari 2018

14u54

Bron: Belga 0 Omwille van een gat in het wegdek is de Rollegemstraat in Brussel sinds vanochtend afgesloten voor het verkeer.

Het gat heeft een doorsnee van een halve meter en is anderhalve meter diep. Een ploeg van waterbedrijf Vivaqua is ter plaatse om het probleem te verhelpen, zegt de politie van zone Brussel-Hoofdstad-Elsene.

Het zinkgat is veroorzaakt dooreen waterlek, zo is vernomen bij Vivaqua. De getroffen zone is afgesloten. Tegen vanavond zouden de waterleiding en het wegdek hersteld zijn.

Un trou de 1,5 mètre de profondeur rue de Rollebeek à Bruxelles https://t.co/3i1rQ0AyIp pic.twitter.com/ymUMCyeiuK Le Soir(@ lesoir) link