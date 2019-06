Nieuw VRT-gebouw duurder dan verwacht: bouw loopt drie jaar vertraging op kg

06 juni 2019

20u41

Bron: Belga 0 De constructie van het nieuwe gebouw van de VRT aan de Reyerslaan in Brussel loopt vertraging op. Terwijl de openbare omroep er normaal gezien al in 2021 zijn intrek wou nemen, is de verhuizing nu gepland voor 2024. Dat bevestigt VRT-woordvoerder Bob Vermeir, nadat De Tijd erover berichtte.

Het project loopt onder meer vertraging op omdat de bouwkosten hoger oplopen dan gepland, zegt Vermeir. Oorspronkelijk waren die begroot op 122 miljoen euro, maar door de "enorme stijging van de bouwindex" en het feit dat aannemers voor werken in Brussel ongeveer 10 procent meer aanrekenen, bleek die raming niet langer realistisch.



Daarom schrapte de VRT de onderste van de vier kelderverdiepingen uit de plannen. Daardoor gaan 36 parkeerplaatsen verloren en blijven er nog 580 over. In zijn nieuwe vorm wordt het project begroot op 150 miljoen euro. Vermeir benadrukt dat de VRT de kosten zelf financiert.



Volgende maand zal de VRT bij de gemeente Schaarbeek een aangepaste versie indienen van de bouwaanvraag, die twee jaar geleden al voor het eerst werd voorgelegd. Eind volgend jaar hoopt de openbare omroep de werken effectief op te kunnen starten.