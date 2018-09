Nieuw voor in de tuin: druiven zonder pitjes. "Iedereen kan druiven telen" Laurence Machiels

09 september 2018

08u39 1 Het is een topdruivenjaar. De druiven zijn vroeger rijp, de trossen dikker, en de bessen zoet en sappig. Zelf druiven kweken is niet moeilijk, je hebt alleen een zonnige muur of pergola nodig. Er zijn nu zelfs al pitloze druiven voor de tuin!

Een droge, warme zomer vinden druiven geweldig, maar ook in een frisser, natter klimaat lukt het prima in ons land, zelfs zonder serre. Als je tenminste een soort kiest die geen last krijgt van schimmels zoals meeldauw. Lekkere druiven voor je tuin, die je nooit moet behandelen tegen schimmels, zijn bijvoorbeeld Sophie (wit) en Zilga (kleinere blauwe trosjes die snel rijpen). Maar we willen tegenwoordig niet alleen lekkere druiven, maar het liefst ook nog druiven zonder of met maar heel weinig pitten. En die zijn er nu: Flame (roze), Romulus (wit), Lakemont of New York (wit), Kodrianka (grote, blauwe, langwerpige druiven) en Venus (blauw).

