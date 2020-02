Nieuw Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan met vijf prioriteiten: van leefbare buurten en engagement tot mediawijsheid HLA

07 februari 2020

11u37

Bron: Belga 0 Het toekomstige jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) focust op vijf prioriteiten. Die vijf prioriteiten gaan van welbevinden van kinderen en jongeren tot mediawijsheid. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Het is de eerste keer dat de Vlaamse regering zo'n duidelijk focus kiest voor het JKP. Bedoeling is om de komende maanden concrete doelstellingen en projecten te koppelen aan de prioriteiten.

Het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) is eigenlijk de bijbel voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse regering. In het plan stippelt de regering haar visie op het jeugd- en kinderrechtenbeleid uit. Ter voorbereiding van het nieuwe JKP moet de Vlaamse regering binnen de eerste zes maanden van haar aantreden vijf prioriteiten goedkeuren. Dat is nu gebeurd.

De vijf prioriteiten zijn: welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling, gezonde en leefbare buurten, engagement in de samenleving door vrijwillige inzet, vrijetijdsbesteding voor allen en mediawijsheid. De keuze voor deze vijf prioriteiten komt er na een uitgebreide consultatie. Nu zal verder bekeken worden hoe die vijf prioriteiten concreet zullen ingevuld worden met projecten. Uiterlijk op 1 oktober moet het finale JKP goedgekeurd zijn door de Vlaamse regering.

Vlaams minister Benjamin Dalle reageert tevreden. "Met de Vlaamse regering hebben we een duidelijke focus gekozen voor het JKP. Dat is belangrijk want enkel zo kan je de problemen op een efficiënte en gedragen manier aanpakken." Minister-president Jan Jambon ziet in de vastgelegde prioriteiten dan weer een uitdaging voor zijn hele regeringsploeg. "Kinderen en jongeren zijn de toekomst van Vlaanderen. We willen hen vandaag al de nodige ruimte geven om op te groeien in een regio waar het goed is om jong te zijn en waar ze hun kansen en talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Met de 5 prioriteiten is alvast een stevige voorzet gegeven.”

