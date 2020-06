Nieuw systeem kinderbijslag levert Vlaamse gezinnen 190 miljoen euro extra op JTO

10 juni 2020

10u56

Bron: Belga 0 Eén jaar na de lancering is het nieuwe systeem van kinderbijslag - het zogenaamde Groeipakket - een geautomatiseerde en vaste pijler in een geïntegreerd gezinsbeleid geworden. In 2019 werd er voor bijna 3,91 miljard euro toegekend vanuit dat Groeipakket. Als het vroegere stelsel van de kinderbijslag en schooltoeslag voortgezet geweest was, hadden de Vlaamse gezinnen 190 miljoen euro minder ontvangen want dan was er slecht 3,72 miljard nodig geweest. Dat blijkt uit het jaarverslag van het agentschap Opgroeien.

Het Groeipakket werd op 1 januari 2019 gelanceerd. Basisidee is het recht van elk kind op ondersteuning. Zo krijgt ieder kind een eigen Groeipakket van de Vlaamse overheid. Het jaarverslag 2019 bundelt alle belangrijke cijfers over dat introductiejaar van het Groeipakket.

“Met het Groeipakket geven we 190 miljoen euro extra ondersteuning aan gezinnen met kinderen”, benadrukt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Wouter Beke. “Dat is vooral te danken aan de automatische rechtentoekenning, waardoor gezinnen zelf geen toeslagen meer moeten aanvragen. Vooral de meest kwetsbare gezinnen krijgen hierdoor een hoger bedrag.”

Toeslag op maat

Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien, legt uit dat “elk kind door de automatisering van het Groeipakket krijgt waar het recht op heeft. Geen enkel kind valt uit de boot.”

Bij de eerste uitbetaling van het Groeipakket op 8 februari 2019 werden volgens het jaarverslag 12.019 kinderen extra bereikt in vergelijking met het aantal uitgekeerde kinderbijslagen eind 2018. “De toeslagen op maat versterken de financiële draagkracht van de gezinnen die dit het meeste nodig hebben. De cijfers in dit rapport maken dat zichtbaar. Vlaanderen zet met het Groeipakket de keuze voor een geïntegreerd gezinsbeleid verder in de praktijk”, aldus Verhegge.