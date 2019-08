Nieuw spotje Defensie richt zich tot moslims en andersgelovigen: “Iedereen welkom” Redactie

02 augustus 2019

09u46

Bron: MIL.be 76 Diversiteit troef in de wervingscampagne van Defensie. Een nieuw reclamespotje richt zich specifiek tot mensen met verschillende religies, waaronder moslims. Zo wordt uitgelegd dat er tijd kan worden vrijgemaakt om te bidden en dat Defensie ook een eigen imam in dienst heeft.

“Defensie is een neutrale organisatie, dus iedereen is welkom”, klinkt het in het spotje als antwoord op de vraag of je als moslim bij Defensie mag werken. Een religieuze overtuiging wordt niet bijgehouden, maar je kan als gelovige wel rekenen op bepaalde ondersteuning. Zo is het mogelijk om zich even af te zonderen om te bidden, “indien de dienst het toelaat” en worden er religieuze vertegenwoordigers voorzien op missie. Ook beschikt Defensie over een eigen imam die raad en bijstand kan geven.



Het spotje maakt deel uit van een grotere campagne waar ook veel andere vragen worden beantwoord, bijvoorbeeld of je als vrouw elke job bij Defensie kunt uitoefenen of hoe zwaar de opleiding is.

Pensioengolf

Met de campagne wil Defensie meer jonge werkkrachten warm maken voor een loopbaan in het leger. De komende jaren gaan maar liefst 11.400 Belgische militairen met pensioen, wat neerkomt op ongeveer 41 procent. Om die massale golf van vertrekkers op te vangen, moet Defensie tegen eind 2024 ongeveer evenveel nieuwe militairen rekruteren, of meer dan 2.000 per jaar gemiddeld.